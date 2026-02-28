Zaim Topčić: 106. godišnjica rođenja bh. književnika

Na današnji dan 1920. godine, rođen je Zaim Topčić, bosanskohercegovački književnik, jedan od rijetkih koji su dva puta osvojili Godišnju nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine, za romane “Grumen sunca” i “Crni snjegovi”. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon Drugog svjetskog rata bio je urednik Radio Sarajeva te generalni sekretar tadašnjeg Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Autor je i veoma značajnog historijskog romana “Zemlja heretika”, te romana“More među jablanima”, “Dobijeni svijet”, a objavio je i zbirke novela “Nad bezdanom” i “U susret danu”, dramu “Sjene jeseni”, putopise “Panorama našega vremena”... Njegova djela su prevedena na brojne jezike i uvrštena u nekoliko domaćih i stranih antologija. Bio je član Kraljevskog instituta za međunarodne poslove u Londonu (Chatham House). U općini Ilidža u Sarajevu jedna ulica danas nosi njegovo ime.

Alfons de Lamartin . Wikipedia.org Alfons de Lamartin . Wikipedia.org

Umro Alfons de Lamartin, francuski književnik i političar 1869. - Umro Alfons de Lamartin (Alphonse de Lamartine), francuski književnik i političar. Poznat je po autobiografskoj poemi "Jezero", koja retrospektivno opisuje ljubav jednog para gledana kroz oči propalog čovjeka. Lamartin je bio jedan od rijetkih Francuza koji je svoj književni dar kombinirao s politikom. Najznačajnije djelo mu je “Historija žirondinaca”. 1896. - Rođen američki ljekar i nobelovac Filip Šovalter Henč (Philip Showalter Hench), koji je zajedno s Edvardom Kelvinom Kendalom (Edward Calvin Kendall) uspješno primijenio hormon nadbubrežne žlijezde (kasnije nazvan kortizol) u liječenju reumatoidnog artritisa. Godine 1950., Henč je dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkrića povezana s hormonima kore nadbubrežne žlijezde, njihovom strukturom i biološkim učinkom. 1901. - Američki hemičar, fizičar i borac za mir Linus Karl Pauling (Carl) rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je po ljestvici elektronegativnosti i osvajanju dviju Nobelovih nagrada - za hemiju 1954. i za mir 1962. godine. Jedan je od utemeljitelja kvantne hemije i molekularne biologije. Napisao je više od 1.200 radova i knjiga. Svrstan je među 20 najvećih naučnika svih vremena. 1903. - Rođen Vinsent Mineli (Vincente Minnelli), američki režiser italijanskog porijekla i dobitnik Oskara za film “Gigi” (1958.). Kritičari ga često nazivaju ocem modernog mjuzikla. Supruga mu je bila poznata holivudska glumica Džudi Garland (Judy Garland), a kćerka Liza Mineli, jedna od najboljih američkih pjevačica i glumica, također dobitnica Oskara. 1909. - Engleski pisac Stiven Harold Spender (Stephen) rođen je na današnji dan. Počeo je kao pjesnik pod utjecajem Španskog građanskog rata u kojem se borio na strani republikanaca, ali je kasnije pisao lično obojenu poeziju, zasnovanu na unutrašnjem doživljaju svijeta. Djela: zbirke pjesama "Nepokretno središte", "Ruševine i vizije", "Rub bića", "Plemeniti dani", roman "Zaostali sin", zbirka priča "Zapaljeni kaktus", eseji "Razorni element", "Stvaralački element", "Borba modernih", "Tridesete i poslije", autobiografski spis "Svijet u svijetu". 1911. - Rođen Otakar Vavra, češki filmski režiser i pedagog, osnivač, profesor i direktor (1945. – 1970.) Filmske akademije u Pragu. Istakao se historijskim spektaklima: “Jan Hus”, “Jan Žižka” i “Protiv svih”, a nakon intimističkih djela “Zlatna jabuka” i “Romansa za trubu” vratio se historijskom žanru filmom “Malj za vještice” o srednjovjekovnim progonima vještica, s alegorijskim aluzijama na stanje u Čehoslovačkoj nakon sovjetske intervencije 1968. 1916. - Umro američki pisac Henri Džejms (Henry James) koji je u realističnom maniru precizno analizirao običaje, postupke i navike američkog i evropskog društva, uvijek u potrazi za moralnim vrijednostima. Djela: romani "Roderik Hadson", "Amerikanac", "Dejzi Miler", "Portret jedne ledi", "Tragična muza", "Bostonci", "Golubija krila", "Ambasadori", "Zlatna zdjela".

Esad Arnautalić . Radiosarajevo.ba Esad Arnautalić . Radiosarajevo.ba

Rođen Esad Arnautalić, otac bh. zabavne muzike 1939. - U Sarajevu je rođen Esad Arnautalić, otac bosanskohercegovačke zabavne muzike, jedan od utemeljitelja orkestra Radio-televizije Sarajevo i Muzičke produkcije Radio Sarajeva, pokretač festivala “Vaš šlager sezone” i “Prvi aplauz”. Godine 1962., zajedno sa svojim bratom Ismetom Nunom Arnautalićem, pokrenuo je kultnu sarajevsku grupu “Indexi”. Veliki dio stvaralaštva, Esad je posvećivao i muzici za djecu, pa je za njih organizirao festivalsku smotru nazvanu “Mali šlager”. Iz njegovog autorskog opusa za djecu, najpoznatija pjesama je "Djeca su vojska najjača", na stihove sarajevskog pjesnika Velimira Miloševića, koja je prvi put izvedena 1973. godine. Autor je i značajnih muzičkih djela za pozorište, film i televizijske serije, među kojima su najpoznatije teme za igrane filmove “Miris dunja”, “Ovo malo duše”, “Azra” i “Savršeni krug”. Preminuo je 4. decembra 2016. u 77. godini. 1940. - Prvi put prenošena jedna košarkaška utakmica putem televizije u SAD. Bio je to meč između univerzitetskih ekipa Pittsburgha i Fordhama, završen rezultatom 50:37. 1942. - Rođen Dino Zof (Zoff), italijanski fudbaler i trener. Od 1972. je s Juventusom osvojio šest titula prvaka Italije, dva Coppa Italia i Kup UEFA. Za reprezentaciju Italije zaigrao je tokom Evropskog prvenstva 1968., a i u svojoj 40. godini, 1982., bio je kapiten Italije na njihovom prvom uspjehu na Svjetskom prvenstvu u novije doba. Bio je najstariji igrač koji je osvojio Svjetsko prvenstvo i ubrzo nakon toga prestao je igrati te nastavio trenirati olimpijski tim Italije te Juventus i S.S. Lazio. Vodio je i Italiju do finala Evropskog prvenstva 2000., kada su tijesno izgubili od Francuske. 1944. – Čuveni golman njemačke fudbalske reprezentacije Jozef Diter Sep Majer (Josef Dieter Sepp Maier), i kasniji trener, rođen je na današnji dan. Zahvaljujući brzim refleksima i svojoj agilnosti imao je nadimak „Mačka iz Ancinga”, a čitavu profesionalnu karijeru branio je za Bajern iz Minhena. Na golu reprezentacije Nemačke, za koju je branio u 95 utakmica, bio je na četiri uzastopna svjetska prvenstva, na kojima je jednom osvojio titulu prvaka, jednom bio drugi, a jednom treći. Na evropskim prvenstvima Majer je s reprezentacijom također bio uspješan, s jednom šampionskom titulom i jednim drugim mjestom.

Ani Žirardo . Rtvdoboj.org Ani Žirardo . Rtvdoboj.org