BiH usklađuje pravila s EU za uvoz badema iz SAD

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobrenju predizvoznih pregleda badema koje Sjedinjene Američke Države (SAD) provode prije izvoza u pogledu prisutnosti aflatoksina, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajućeg harmoniziranja pravila u ovoj oblasti s onima koja vrijede u Europskoj uniji (EU).

Praktično, to znači da bi kontrole badema koje EU priznaje, a koje se provode u SAD-u prije otpreme u Europsku uniju, bile priznate i u Bosni i Hercegovini, što će smanjiti broj pregleda sukladno preporukama EU-a i olakšati bh. subjektima poslovanje s hranom te njihov uvoz u BiH.