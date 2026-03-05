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DONESENA ODLUKA

BiH usklađuje pravila s EU za uvoz badema iz SAD

Vijeće ministara BiH održalo sjednicu

Uvoz badema. Pixabay

A. O.

5.3.2026

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobrenju predizvoznih pregleda badema koje Sjedinjene Američke Države (SAD) provode prije izvoza u pogledu prisutnosti aflatoksina, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajućeg harmoniziranja pravila u ovoj oblasti s onima koja vrijede u Europskoj uniji (EU).

Praktično, to znači da bi kontrole badema koje EU priznaje, a koje se provode u SAD-u prije otpreme u Europsku uniju, bile priznate i u Bosni i Hercegovini, što će smanjiti broj pregleda sukladno preporukama EU-a i olakšati bh. subjektima poslovanje s hranom te njihov uvoz u BiH.  

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SAD
# ODLUKA
# EU
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