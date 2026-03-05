Pojačane kontrole marži na naftne derivate u Brčkom

Inspektorat Brčko distrikta BiH provodi pojačane kontrole poštovanja Odluke o ograničavanju marže na naftne derivate na području Distrikta.

- Podsjećamo javnost da je ova odluka donesena u studenom 2022. godine s ciljem reguliranja cijena naftnih derivata i zaštite interesa građana. Odluka se odnosi na poduzeća, poduzetnike, podružnice i druga pravne osobe koja se bave prometom robe na veliko i malo na području Brčkog - saopćeno je iz Vlade Distrikta.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti na koje se ova Odluka odnosi da je dosljedno poštuju i usklade svoje poslovanje s njenim odredbama.

Inspektorat Brčko distrikta BiH već je poduzeo aktivnosti usmjerene na kontrolu primjene navedene odluke, a sve u cilju zaštite potrošača i očuvanja stabilnosti tržišta.