Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

INSPEKTORAT

Pojačane kontrole marži na naftne derivate u Brčkom

Inspektorat Brčko distrikta BiH već je poduzeo aktivnosti usmjerene na kontrolu primjene navedene odluke

Pojačane kontrole marži na naftne derivate. Fena

FENA

5.3.2026

Inspektorat Brčko distrikta BiH provodi pojačane kontrole poštovanja Odluke o ograničavanju marže na naftne derivate na području Distrikta.

- Podsjećamo javnost da je ova odluka donesena u studenom 2022. godine s ciljem reguliranja cijena naftnih derivata i zaštite interesa građana. Odluka se odnosi na poduzeća, poduzetnike, podružnice i druga pravne osobe koja se bave prometom robe na veliko i malo na području Brčkog - saopćeno je iz Vlade Distrikta.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti na koje se ova Odluka odnosi da je dosljedno poštuju i usklade svoje poslovanje s njenim odredbama.

Inspektorat Brčko distrikta BiH već je poduzeo aktivnosti usmjerene na kontrolu primjene navedene odluke, a sve u cilju zaštite potrošača i očuvanja stabilnosti tržišta.

# NAFTNI DERIVATI
# BRČKO DISTRIKT BIH
# INSPEKTORAT BRČKO DISTRIKTA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.