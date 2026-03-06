U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Biometriju koče preko žalitelja

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Biometriju koče preko žalitelja.

Novac za projekt je postao operativan tek prošle sedmice. Svi su za, ali nam nude samo opstrukcije.

Profesor Neven Anđelić iz Londona govorio je za "Dnveni avaz". Istakao je kako se stvarna vojna snaga Irana ne zna.

Čitajte i kako građani panično kupuju brašno i ulje.

De. Amir Selimagić govorio je za "Avaz" o karcinomu debelog crijeva. Kazao je da BiH još nema zakonski regulisane programe skrining raka.

BiH dobija novih 8,5 kilometara autoputa, ali kada? Više čitajte o tome na 9. strani.

Na stranama "Crne hronike" čitajte o novim detaljima o slučaju koji je potresao Srebrenicu kada se navodno pojavio spisak učenika koje je navodno đak želio ubiti.

U rubrici "Sport" donosimo intervju sa Ahmedom Krnjićem. Otkrijte šta je izjavio za "Dnevni avaz".

Svakako ne zaboravite i na naš prilog "tv extra". "Game of Thrones" stiže na veliki ekran.

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