SNSD i HDZ srušili kvorum sjednice Doma naroda PSBiH

Redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja je krajem januara prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nastavljena je danas, ali je i danas nedugo nakon početka, prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Kvorum su danas srušili delegati HDZ-a BiH i SNSD-a.

Iako joj je na samom početku prisustvovalo 14 delegata, nakon polusatne pauze, koju je zatražila predsjedavajuća Kluba hrvatskih delegata Marina Pendeš, na sjednicu se vratilo pet delegata iz bošnjačkog naroda, jedan delegat iz hrvatskog i dva delegata iz srpskog naroda.

Potom je predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović dao pauzu od 15 minuta kako bi se pokušao osigurati kvorum, međutim ni nakon te pauze nije bilo dovoljno delegata da sjednica bude nastavljena.

Ademović je konstatovao da nema kvoruma za nastavak sjednice, jer joj prisustvuje pet delegata iz bošnjačkog naroda, te po dva delegata iz srpskog i hrvatskog naroda.

On je informirao prisutne delegate da bi za pola sata trebala biti održana nova, hitna sjednica. Na toj sjednici bi trebao biti razmatran Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, u prvom čitanju, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Ademović je kazao da će, ako bude održana ta sjednica, pokušati sa kolegama u Kolegiju dogovoriti da prijedlog ovog razmatraju i u drugom čitanju, kako bi on danas bio usvojen.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz konstitutivnih naroda i reda ostalih, a podnosilac rang-liste kandidata je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH.