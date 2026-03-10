Željko Mitrović najavio završetak OTT platforme za Bosnu i Hercegovinu

Vlasnik i direktor kompanije Željko Mitrović objavio je da je završetak nove OTT platforme za Bosnu i Hercegovinu u završnoj fazi, a korisnici će po istoj cijeni pretplate dobiti i pristup filmskoj platformi Apollon.

U objavi je navedeno da gledaoci u Bosni i Hercegovini neće plaćati dodatno za Apollon, koji sadrži više od 20.000 filmskih naslova.

Na prikazu interfejsa nove platforme mogu se vidjeti različiti kanali i servisi, uključujući Pink BH, Pink Classic, Red TV i Pink Film, kao i tematske i filmske kategorije. Platforma će biti organizovana kroz sekcije za uživo program, filmski sadržaj i dodatne digitalne servise.

- Pri kraju je naša OTT platforma za BiH, za istu cijenu gledaoci u Bosni će dobiti potpuno besplatno i Apollon, najveću filmsku platformu u Evropi sa više od 20.000 filmskih naslova - izjavio je Mitrović.

Kako je saopćeno, cilj projekta je da se korisnicima u Bosni i Hercegovini omogući širi izbor televizijskog i filmskog sadržaja kroz jedinstvenu digitalnu platformu.