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CIJENE ISTE

Željko Mitrović najavio završetak OTT platforme za Bosnu i Hercegovinu

Korisnicima će biti omogućeno korišćenje Apollon platforme sa preko 20.000 filmova bez dodatne naknade

Željko Mitrović. Instagram

A. O.

10.3.2026

Vlasnik i direktor kompanije Željko Mitrović objavio je da je završetak nove OTT platforme za Bosnu i Hercegovinu u završnoj fazi, a korisnici će po istoj cijeni pretplate dobiti i pristup filmskoj platformi Apollon.

U objavi je navedeno da gledaoci u Bosni i Hercegovini neće plaćati dodatno za Apollon, koji sadrži više od 20.000 filmskih naslova.

Na prikazu interfejsa nove platforme mogu se vidjeti različiti kanali i servisi, uključujući Pink BH, Pink Classic, Red TV i Pink Film, kao i tematske i filmske kategorije. Platforma će biti organizovana kroz sekcije za uživo program, filmski sadržaj i dodatne digitalne servise.

- Pri kraju je naša OTT platforma za BiH, za istu cijenu gledaoci u Bosni će dobiti potpuno besplatno i Apollon, najveću filmsku platformu u Evropi sa više od 20.000 filmskih naslova - izjavio je Mitrović.

Kako je saopćeno, cilj projekta je da se korisnicima u Bosni i Hercegovini omogući širi izbor televizijskog i filmskog sadržaja kroz jedinstvenu digitalnu platformu.

# ŽELJKO MITROVIĆ
# CIJENA
# BIH
# OTT PLATFORMA
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