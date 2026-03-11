BiH kosponzor rezolucije o osudi iranskih napada na okolne zemlje

BiH je odlučila biti kosponzor rezolucije UN-a pet arapskih zemalja kojom se Iran osuđuje za napade na okolne zemlje.
Prijedlog rezolucije dosad ima 107 zemalja kosponzora.
I EU je također kosponzor.
I EU JE TAKOĐER
Prijedlog rezolucije dosad ima 107 zemalja kosponzora
Zastava UN-a. Screenshot
BiH je odlučila biti kosponzor rezolucije UN-a pet arapskih zemalja kojom se Iran osuđuje za napade na okolne zemlje.
Prijedlog rezolucije dosad ima 107 zemalja kosponzora.
I EU je također kosponzor.
FINALISTI ODUŠEVLJENI