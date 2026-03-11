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I EU JE TAKOĐER

BiH kosponzor rezolucije o osudi iranskih napada na okolne zemlje

Prijedlog rezolucije dosad ima 107 zemalja kosponzora

Zastava UN-a. Screenshot

A. O. / Federalna.ba

11.3.2026

BiH je odlučila biti kosponzor rezolucije UN-a pet arapskih zemalja kojom se Iran osuđuje za napade na okolne zemlje.

Prijedlog rezolucije dosad ima 107 zemalja kosponzora.

I EU je također kosponzor.

# EU
# BIH
# KOSPONZOR
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