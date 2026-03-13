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PREDSJEDNIK HDZ-A BIH

Čović odgovorio Dodiku: Dalje ruke od hrvatskog naroda

Mi ćemo osigurati da svi naši branitelji mogu obilježavati ono što jest bez obzira koji je to dio Bosne i Hercegovine, poručuje Čović

Dragan Čović. Screenshot

B. S.

13.3.2026

Dragan Čović obratio se novinarima danas uoči sjednice Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, gdje je i komentirao više političkih tema. 

Također, komentirao je i najavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da neće dozvoliti okupljanje veterana HVO-a u Derventi.

Čović je kazao kako su osporavanja takvih okupljanja već ranije postojala, ali da će, kako je naveo, biti osigurano pravo da veterani HVO-a obilježavaju događaje iz rata na cijeloj teritoriji države.

 - Imali smo dosta puta osporavanje. Mi ćemo osigurati da svi naši branitelji mogu obilježavati ono što jest bez obzira koji je to dio Bosne i Hercegovine. Povjesničarima ostavimo, da istražuju dalje. Svako od nas ima svoju istinu, najmanje su tri istine, a što je važnije da osiguramo budućnost - rekao je Čović.

Politički odnosi

Ranije mu nije smetalo: Dodik kaže da ove godine neće dopustiti postrojavanje veterana HVO-a u Derventi

Dodao je da će, kako je naveo, učiniti sve da pripadnici hrvatskih branitelja mogu obilježavati događaje “na svakom pedlju” Bosne i Hercegovine.

 - A mi ćemo osigurati da svi naši branitelji na svakom pedlju mogu obilježavati. Onima koji to pokušavaju spriječiti poručujem: 'svima njima dalje ruke od hrvatskog naroda'. Mislim da imam dovoljno političke snage da takvu poruku pošaljem - poručio je.

Komentirajući međunarodna pitanja, Čović se osvrnuo i na izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića o situaciji u Iranu.

 - Što se tiče Irana, imate odgovor drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH koji apsolutno ne odražava stavove hrvatskog naroda - rekao je Čović, gdje je i dodao da Bosna i Hercegovina, prema njegovim riječima, “nažalost nema vanjsku politiku”.

 - Zato se i borimo za legitimno predstavljanje. Svi oni koji zloupotrebljavaju takvu instituciju, poruka je da neće moći dugo tako raditi - dodao je.

Jasna ideja

U toku govora o političkim odnosima u FBiH, Čović je ocijenio da je koalicija na tom nivou vlasti stabilna i nakon smjene predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragana Miokovića.

 - Federalna koalicija je za mene stabilna i nakon smjene Dragana Miokovića - rekao je.

Na pitanje novinara o glasanju Stranke demokratske akcije i mogućem “povratku starih partnera”, Čović je kazao da njegova stranka razgovara sa svim političkim akterima u državi.

 - Što se mene tiče, mi razgovaramo sa svim partnerima u Bosni i Hercegovini. Mi smo izašli sa jasnom idejom da vrlo jasno pokažemo šta je neko uradio - zaključio je Čović.

# SNSD
# HVO
# MILORAD DODIK
# DRAGAN ČOVIĆ
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