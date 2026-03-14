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ULICE POD VODOM

Video / Drama u centru grada: Grom udario u drvo

Kako su naveli, radilo se o tehničkoj intervenciji uklanjanja i gašenja stabla nakon udara groma

Grom udario u drvo. Facebook

A. O.

14.3.2026

Tokom nevremena koje je u petak, 13. marta, zahvatilo Banju Luku, grom je udario u drvo u parku „Mladen Stojanović“.

Na intervenciju su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Kako su naveli, radilo se o tehničkoj intervenciji uklanjanja i gašenja stabla nakon udara groma.

Sve se dogodilo oko 15:55 sati.

Podsjetimo, zbog obilne kiše pojedine ulice u Banjoj Luci bile su pod vodom, dok je voda izbijala i iz šahtova.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak iz banjalučkog naselja Ada, tačnije s raskrsnice Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice braće Kukrika, na kojem se vidi kako voda izbija iz šahta.

Na snimku je vidljivo da je nivo vode iznad asfalta dosezao nekoliko desetina centimetara.

Zbog jakog pljuska saobraćaj u Banjoj Luci u tom trenutku bio je znatno otežan.

# GROM
# DRVO
# BANJA LUKA
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