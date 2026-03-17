Stanivuković: Dodik je hrvatski lobista

Tu više nema dileme, Dodik je hrvatski lobista, element vješto ubačen među Srbe da javno glumi velikog Srbina, a tajno radi na ostvarenju hrvatskih ciljeva i rušenju Republike Srpske. Ali, i toj predstavi došao je kraj - rekao je predsjednik PSS i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.

Stanivuković je naveo da je u izjavi na RTRS-u Dodik otvoreno, nedvosmisleno pokušao da relativizuje zločine monstruozne Nezavisne Države Hrvatske i njezinog ustaškog režima, izjavom da je nekoliko Srba bilo u vladi Ante Pavelića i oružanim snagama ustaške vojske, čak sa činovima generala, navodi se u saopćenju iz PSS-a.

- Odavno za iole upućene u historijske istine nije tajna da je u hrvatskoj vojsci NDH bilo visokih oficira, čak i generala, srpskog porijekla. Porijekla da, ali niko od njih nije se izjašnjavao kao Srbin. Nacionalni osjećaj nije stvar genetike i porijekla, već odgoja, oblikovanja čovjeka u društvenim, političkim, svakako i ratnim okolnostima. Na primjer; ustaški general, Đuro Grujić, bio je iz čisto srpske, pravoslavne vojničke porodice. Bio je general Kraljevine SHS, učesnik Aprilskog rata, borac protiv Nijemaca, a godinu dana nakon što ga Nijemci u Beogradu zarobljavaju i deportuju u Zagreb, Grujić se pojavljuje na čelu komande domobranskih snaga NDH, sa činom generala. U dokumentima iz tog vremena vidi se da se nacionalno izjašnjavao kao Hrvat, katolik – navodi Stanivuković.

Isto je bilo, kaže on, u slučajevima: Uzelac, Dragičević, Lukić, Dragojlov, Pribić, Ožegović...

- I šta to dokazuje? Samo bolesnu ambiciju pojedinaca i ništa drugo. Zašto Milorad Dodik ove slučajeve izvlači na svjetlo dana? Samo zato da bi sugerisao da je Nezavisna Država Hrvatska bila multietnička, ravnopravna, jer je, eto, imala Srbe generale. Imala je i generale židovskog porijekla, kao što su Kavaternik i Hala, ali niko od njih nije se izjašnjavao kao Židov. Ima je i Crnogorca, Savića, Markovića Štedimliju, jednog od najbližih saradnika Ante Pavelića, kao i Sekulu Drljevića, ustaškog aktivistu. Štedimlija je, inače, idejni tvorac „Hrvatske pravoslavne crkve - kazao je Stanivuković.

Dodao je da "najnovija izjava Milorada Dodika zaslužuje posebnu pažnju među srpskim narodom, ne samo u Republici Srpskoj".

- Ja se nadam da će tako i biti. Na hrvatskoj strani zaslužila je analize i nema sumnje da ih je i dobila – zaključio je Stanivuković.