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STRATEŠKI PROJEKTI

Bećirović sa Ginkelom o Južnoj interkonekciji

Razgovarali su o saradnji, reformama i pitanju imovine

Denis Bećirović i John Ginkel. Predsjedništvo BiH

B. A.

18.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom (John Ginkel).

Bećirović je istakao značaj nastavka saradnje sa SAD, posebno kada je riječ o ekonomskim i energetskim inicijativama, podršci reformskim procesima i jačanju institucija.

Naglasio je da projekat Južne gasne interkonekcije predstavlja jedan od ključnih prioriteta, s obzirom na njegovu ulogu u jačanju energetske sigurnosti i diversifikaciji izvora snabdijevanja.

Govoreći o državnoj imovini, Bećirović je poručio da je njeno uređenje isključiva nadležnost države, u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH, te da ona odražava suverenitet i teritorijalni integritet zemlje.

Džon Ginkel ponovio je čvrstu podršku SAD nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, naglašavajući opredijeljenost za očuvanje multietničkog karaktera države.

# JOHN GINKEL
# DENIS BEĆIROVIĆ
# ENERGETSKI PROJEKTI
# AMBASADA SAD U BIH
# JUŽNA GASNA INTERKONEKCIJA
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