Ostaje li Dodik na čelu SNSD-a: Sud BiH i VSTV prebacuju nadležnost

Nakon što je Sud Bosne i Hercegovine obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) da je Osnovni sud u Banjoj Luci odbio izbrisati Milorada Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a uprkos pravosnažnoj presudi, iz VSTV-a su odgovornost za provođenje odluke vratili na Državni sud.

Nastupanje po sili zakona

Iz Suda BiH navode da pravne posljedice osude, koje nisu izričito navedene u presudi, nastupaju po sili zakona i da ih provode nadležni organi.

- Dakle, pravne posljedice osude po sili Zakona, trebaju provesti oni organi, odnosno sudovi u kojima je presuđeni Milorad Dodik upisan kao službena ili odgovorna osoba u bilo kojem pravnom licu uključujući i političke organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica. Sud BiH po Zakonu nije nadležan za izvršenje pravnih posljedica osude - naveli su iz Suda BiH.

Osnovni sud u Banjoj Luci

Iz ove institucije su potvrdili da su zaprimili odgovor Osnovnog suda u Banjoj Luci, u kojem se navodi da je doneseno pravosnažno rješenje kojim se odbacuje prijedlog Centralne izborne komisije (CIK), na koje nije bilo žalbe.

- Sud ističe da je svu relevantnu dokumentaciju, uz informaciju, dostavio VSTV-u BiH - navedeno je.

Poruka iz VSTV-a

Na upit o daljnjim koracima, iz VSTV-a su poručili da ne tumače propise koji bi se odnosili na njihovo eventualno postupanje u konkretnim slučajevima.

- Dodatno, upućujemo Vas da se obratite Sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjem postupanja Osnovnog suda u Banja Luci po dopisu Suda BiH - saopćeno je iz VSTV-a.

Podsjećamo, Milorad Dodik je proglašen krivim da je u julu 2023. godine svjesno ignorisao odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), te nastavio zakonodavni postupak uprkos njihovoj zabrani.

Presudom je osuđen na godinu dana zatvora, uz mjeru zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina od pravosnažnosti.

Ranije je objavljeno da Osnovnom sudu u Banjoj Luci nije bilo jasno da li CIK traži pokretanje postupka izmjene podataka u registru SNSD-a, nakon dopisa Suda BiH.

Prestanak obavljanja funkcije

Sutkinja Sena Uzunović u pismu CIK-u iz oktobra 2025. godine naglasila je da se pravne posljedice osude odnose na prestanak obavljanja funkcije i rada u pravnim subjektima, bez obzira na način njihovog finansiranja.

Upozorila je da je presuda postala pravosnažna 12. juna 2025. godine, te da Dodik od tada ne može obavljati bilo kakvu službenu dužnost.

Iz CIK-a su ranije naveli da su rješenje Osnovnog suda proslijedili Sudu BiH, ističući da nisu nadležni za brisanje političkih stranaka iz registra niti za takve postupke.