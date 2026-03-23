Pomozimo Sebiri iz Donjeg Vakufa koja ima karcinom jajnika

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sebiru Đulović iz Donjeg Vakufa. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17048.
Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Sebira već pet godina vodi tešku borbu s karcinomom jajnika. Prošla je kroz više operacija. U Travniku su joj uklonjeni jajnici, a potom u Sarajevu maternica i bubreg. Iza nje su brojni ciklusi kemoterapije i dani provedeni u bolnici, gdje vrijeme drugačije prolazi, sporije, teže…
Uz sve to, Sebira se suočava i s teškom finansijskom situacijom. Lijek koji joj je neophodan i koji joj daje šansu za život ne pokriva Fond solidarnosti, a za samo godinu dana terapije potrebno je čak 16.150 KM. Zbog toga joj je potrebna naša pomoć.
Pomozimo Sebiri da nastavi svoju hrabru borbu. Svaki poziv i svaka donacija mogu napraviti veliku razliku. Pozivom na broj 17048 donirate 2 KM, a podršku možete pružiti i putem web stranice https://pomoziba.org/bs/sebira-nas-treba-sada ili uplatom na bankovne račune Pomozi.ba organizacije.
Računi za uplate
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sebira Đulović
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Sebira Đulović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sebira Đulović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sebira Đulović
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Sebira Đulović, saopćeno je iz Udruženja Pomozi.ba.