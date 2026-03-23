Pomozimo Sebiri iz Donjeg Vakufa koja ima karcinom jajnika

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sebiru Đulović iz Donjeg Vakufa. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17048.

Pozivom se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Sebira već pet godina vodi tešku borbu s karcinomom jajnika. Prošla je kroz više operacija. U Travniku su joj uklonjeni jajnici, a potom u Sarajevu maternica i bubreg. Iza nje su brojni ciklusi kemoterapije i dani provedeni u bolnici, gdje vrijeme drugačije prolazi, sporije, teže…

Uz sve to, Sebira se suočava i s teškom finansijskom situacijom. Lijek koji joj je neophodan i koji joj daje šansu za život ne pokriva Fond solidarnosti, a za samo godinu dana terapije potrebno je čak 16.150 KM. Zbog toga joj je potrebna naša pomoć.

Pomozimo Sebiri da nastavi svoju hrabru borbu. Svaki poziv i svaka donacija mogu napraviti veliku razliku. Pozivom na broj 17048 donirate 2 KM, a podršku možete pružiti i putem web stranice https://pomoziba.org/bs/sebira-nas-treba-sada ili uplatom na bankovne račune Pomozi.ba organizacije.

Računi za uplate

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sebira Đulović

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Sebira Đulović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sebira Đulović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sebira Đulović

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Sebira Đulović, saopćeno je iz Udruženja Pomozi.ba.