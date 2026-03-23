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Video / Pogledajte kolonu na GP Svilaj

Kamioni su parkirani uz kolovoz. Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja

Kamioni na GP Svilaj - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Evelin Trako

23.3.2026

Nekoliko stotina kamiona nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj.

Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj, gdje je već primjetno prisustvo većeg broja teretnih vozila u dužini od otprilike kilometar i po.

Kamioni su parkirani uz kolovoz. Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja. 

Policija je, podsjetimo, spriječila provođenje blokade u nekoliko područja. Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, potvrđeno je ranije jutros za "Avaz".

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# BLOKADA
# KAMIONI
# PRIJEVOZNICI
# GP SVILAJ
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