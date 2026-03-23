Video / Pogledajte kolonu na GP Svilaj

Nekoliko stotina kamiona nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj.
Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj, gdje je već primjetno prisustvo većeg broja teretnih vozila u dužini od otprilike kilometar i po.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Kamioni su parkirani uz kolovoz. Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja
Nekoliko stotina kamiona nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj.
Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj, gdje je već primjetno prisustvo većeg broja teretnih vozila u dužini od otprilike kilometar i po.
Kamioni su parkirani uz kolovoz. Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja.
Policija je, podsjetimo, spriječila provođenje blokade u nekoliko područja. Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzet će sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, potvrđeno je ranije jutros za "Avaz".
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