Video / Pogledajte kolonu na GP Svilaj

Nekoliko stotina kamiona nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj. Fotoreporter „Avaza“ nalazi se na Graničnom prijelazu Svilaj, gdje je već primjetno prisustvo većeg broja teretnih vozila u dužini od otprilike kilometar i po.

Kamioni su parkirani uz kolovoz. Putnički saobraćaj se odvija bez zastoja. Policija je, podsjetimo, spriječila provođenje blokade u nekoliko područja. Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu.