U Hercegovini sunčano vrijeme, pretežno oblačno u Bosni: Dnevne temperature do 18 stepeni

Danas se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U prvom dijelu dana ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 18 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 °C.

Opšta slika će, uz nešto izraženiju naoblaku i slabije padavine, biti djelimično lošija u Bosni, u Hercegovini ugodnije, sa više sunca. Umjereni porast temperatura u nastavku dana, povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se umanjiti.

Moguće su blaže meteopatske reakcije poput promjene raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije.