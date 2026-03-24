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FHMZ

U Hercegovini sunčano vrijeme, pretežno oblačno u Bosni: Dnevne temperature do 18 stepeni

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je lokalno moguća slaba kiša

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. A. Ovčina / Avaz

Dž. R.

24.3.2026

Danas se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. 

U prvom dijelu dana ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. 

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 18 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je lokalno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 10 °C.

Opšta slika će, uz nešto izraženiju naoblaku i slabije padavine, biti djelimično lošija u Bosni, u Hercegovini ugodnije, sa više sunca. Umjereni porast temperatura u nastavku dana, povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se umanjiti. 

Moguće su blaže meteopatske reakcije poput promjene raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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