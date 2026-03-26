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NOVO ZADUŽIVANJE

Republika Srpska se zadužila još milijardu KM

Ova transakcija predstavlja značajan iskorak na međunarodnom tržištu kapitala, saopćeno je iz Ministarstva finansija RS

Vlada RS. MIOMIR JAKOVLJEVIĆ / RINGIER

FENA

26.3.2026

Republika Srpska je uspješno realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala, emitovanjem referentne euroobveznice u iznosu 500 miliona eura, uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25 posto, sa dospjećem u aprilu 2031. - saopćeno je iz Ministarstva finansija RS.

- Ova transakcija predstavlja značajan iskorak na međunarodnom tržištu kapitala, imajući u vidu da je Republika Srpska otvorila međunarodno tržište kapitala nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, realizujući prvo izdanje sa tržišta u razvoju sa evropskog kontinenta nakon početka konflikta, čime su demonstrirane liderske sposobnosti u uslovima pojačane volatilnosti na globalnim finansijskim tržištima - navodi Ministarstvo.

Kako se dalje tvrdi u saopćenju, investitorski portfelj je geografski diversifikovan, sa dominantnim učešćem investitora koji po prvi put investiraju u javni dug Republike Srpske, uključujući najveće američke penzione fondove i osiguravajuća društva.

Također, navode da je riječ o prvoj referentnoj obveznici Republike Srpske, listiranoj na Londonskoj berzi, "kao i o najvećem međunarodnom zaduženju entiteta do sada, realizovanom uprkos turbulentnim tržišnim uslovima izazvanim ratom na Bliskom istoku".

- Ostvarena je najveća potražnja u istoriji zaduživanja Republike Srpske, gotovo tri puta veća u odnosu na prvo izdanje evroobveznice iz 2021., što jasno potvrđuje povjerenje investitora u politike koje rukovodstvo Republike Srpske sprovodi na međunarodnom planu. Potražnja je dostigla više od milijardu eura, svega nekoliko sati nakon objave transakcije - kaže se, između ostalog, u saopćenju Ministarstva finansija RS.

# ZADUŽIVANJE
# MINISTARSTVO FINANSIJA RS
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