U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Iran postavio zahtjeve!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Iran postavio zahtjeve!

Američka administracija je službeno potvrdila predstavljanje Teheranu plana od 15 tačaka za kraj rata.

Iran je odgovorio na mirovni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje rata, ali uz niz vlastitih uslova, objavila je poluzvanična novinska agencija Tasnim News Agency, na vodeći da se sada čeka reakcija Vašingtona.

U odgovoru na američki prijedlog, Iran je iznio nekoliko ključnih zahtjeva koji bi, prema njihovom stavu, trebali predstavljati osnovu za trajni mir.

Zmajevi srušili Vels nakon penal drame, zakazali finale baraža protiv Italije na Bilinom Polju.

Kupovna moć građana nikad gora. Penzioneri kupuju samo po nekoliko deka mesa.

Interpol pokrenuo centar u Evropi. Slijedi novi talas migracija s Bliskog istoka.

Suđenje za ubistvo sarajevskih policajaca: Spomenuti svjedoci i novi Sky dokazi.

Kultni čarobnjak ponovo na malim ekranima: HBO sprema seriju "Harry Potter".

Sjednica potvrdila da u Gradskom Vijeću ne postoji većina: Grad je blokiran!

Vojni analitičar Vlade Radulović za „Avaz“ govorio je o sukobu na Bliskom istoku.

Hiljade radnika u BiH očekuje spas Željezare. Željezničari najavljuju blokadu države.

Nekad "zlatna koka" Bjelašnice, danas leglo glodara. "Maršal" uništen, radnici ostali bez marke.

Izudin Duraković za „Avaz“o tajnama starog zanata: Kaligrafija je umjetnost koja traži strpljenje i tišinu.

Nakon ubistva vrhovnog vođe i slabljenja civilnih struktura: Revolucionarna garda preuzima vlast u Iranu.

Izvučeno tijelo žene iz Miljacke, istraga u toku.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Između ostalog, čitajte intervju s Markom Grabežom.

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