Bećirović se danas sastaje s Erdoanom: Poznate teme razgovora

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović danas će u Istanbulu razgovarati s predsjednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recepom Tayyipom Erdoğanom).

Nakon sastanka, Erdoan će prirediti i radnu večeru za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Radna posjeta Republici Turskoj nastavak je intenzivnih vanjskopolitičkih aktivnosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Tema razgovora bit će unaprjeđenje političke i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Turske, uz poseban fokus na regionalnu stabilnost i projekte od zajedničkog interesa.