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U ISTANBULU

Bećirović se danas sastaje s Erdoanom: Poznate teme razgovora

Nakon sastanka, Erdoan će prirediti i radnu večeru za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH

Bećirović i Erdoan. Predsjedništvo BiH

A. O.

28.3.2026

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović danas će u Istanbulu razgovarati s predsjednikom Republike Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recepom Tayyipom Erdoğanom). 

Nakon sastanka, Erdoan će prirediti i radnu večeru za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Radna posjeta Republici Turskoj nastavak je intenzivnih vanjskopolitičkih aktivnosti predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. 

Tema razgovora bit će unaprjeđenje političke i ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Turske, uz poseban fokus na regionalnu stabilnost i projekte od zajedničkog interesa.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# DENIS BEĆIROVIĆ
# TURSKA
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