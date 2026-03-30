Građani se bune protiv spalionice: Ne želimo postati odlagalište otpada

Kompanija H&P iz Zvornika nakon što je preuzela zeničke pogone „Arcelor Mittala“ u krugu željezare planiraju gradnju spalionice kako bi iz otpada dobijali energiju za potrebe kako željezare, tako i za gradsko grijanje. Takvo postrojenje isti vlasnici namjeravaju izgraditi i u Zvorniku, gdje su proceduru za dobijanje dozvola već pokrenuli. Kada je riječ o Zenici, procedura za spalionicu kapaciteta 400.000 tona godišnje još nije zvanično pokrenuta, ali jeste građanska inicijativa protiv takvog projekta.

- Plan upravljanja otpadom jedan je od najvažnijih strateških dokumenata u oblasti zaštite okoliša u Federaciji BiH. Smatrali smo da je važno ukazati na njegove nedostatke i animirati institucije Zeničko-dobojskog kantona, ali i druge subjekte u Federaciji, da se aktivno uključe u javnu raspravu – istakao je za „Avaz“ predsjednik Udruženja „Eko forum“ i dekan Politehničkog fakulteta u Zenici Samir Lemeš.

Novo zlo

Govoreći o eventualnoj izgradnji spalionice otpada u Zenici, Lemeš naglašava da bi takav projekt bio neprihvatljiv iz više razloga.

- Prvo, Zenica ne želi da jednu prljavu tehnologiju zamijeni drugom. Nakon najavljenog gašenja metalurške proizvodnje, ne želimo da umjesto toga dobijemo novu zagađujuću industriju – kaže on.

Drugi problem je, dodaje, specifičan geografski položaj grada, jer se Zenica nalazi u kotlini koja ima nepovoljne meteorološke uslove za rasipanje zagađenja, te u takvim okolnostima svaki novi izvor zagađenja predstavlja ozbiljan rizik za kvalitet zraka. Treći razlog odnosi se na količine otpada koje se generišu u Zenici i okolnim gradovima.