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SLAVLJE NA ULICAMA

Video / Tuzla gori od radosti nakon plasmana Zmajeva

Tuzla je eksplodirala od oduševljenja

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
A. Bešić

1.4.2026

Nogometna reprezentacija BiH po drugi put u historiji plasirala se na Svjetsko prvenstvo koje se ove godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon pobjede nad Italijom u Zenici i plasmana na Svjetsko prvenstvo, Tuzla je eksplodirala od oduševljenja.

Građani su masovno izašli na ulice, nosili zastave Bosne i Hercegovine i skandirali ime Zmajeva, slaveći istorijski trenutak bh. nogometa.

# ZMAJEVI
# TUZLA
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