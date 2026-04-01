Video / Tuzla gori od radosti nakon plasmana Zmajeva

Nogometna reprezentacija BiH po drugi put u historiji plasirala se na Svjetsko prvenstvo koje se ove godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon pobjede nad Italijom u Zenici i plasmana na Svjetsko prvenstvo, Tuzla je eksplodirala od oduševljenja.

Građani su masovno izašli na ulice, nosili zastave Bosne i Hercegovine i skandirali ime Zmajeva, slaveći istorijski trenutak bh. nogometa.