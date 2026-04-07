Umjereno oblačno danas, temperature do 24 stepena

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u centralnim i istočnim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjeverni.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Uz više svježine u prijepodnevnim satima, većina populacije će se osjećati ugodnije. Potom će se opšta slika pokvariti uz sparno vrijeme, mjestimično povećanu naoblaku i slabije padavine. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.