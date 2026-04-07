Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FHMZ

Umjereno oblačno danas, temperature do 24 stepena

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana

U Sarajevu temperatura do 20 stepeni. Avaz

Dž. R.

7.4.2026

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje u centralnim i istočnim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. U Hercegovini sunčano prije podne, a u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjeverni. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 10, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Uz više svježine u prijepodnevnim satima, većina populacije će se osjećati ugodnije. Potom će se opšta slika pokvariti uz sparno vrijeme, mjestimično povećanu naoblaku i slabije padavine. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.

# FHMZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.