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HRVATSKI PREMIJER

Plenković najavio posjetu Mostarskom sajmu

Najavljujem posjetu Mostaru, na tradicionalni gospodarski sajam, kazao je Plenković

Andrej Plenković. Igor Kralj/PIXSELL

FENA

9.4.2026

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je u četvrtak na početku sjednice hrvatske Vlade svoj posjet Mostaru, odnosno tradicionalnom gospodarskom sajmu koji se iduće sedmice održava u tom gradu.

- Najavljujem posjetu Mostaru, na tradicionalni gospodarski sajam koji će se održati u utorak iduće sedmice -  kazao je Plenković u uvodnom govoru, prenosi Hina.

U Mostaru će se od 14. do 18. aprila održati 27. Međunarodni sajam gospodarstva. Riječ je o sajmu koji je po broju izlagača i posjetitelja jedna od najuspješnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini.

Plenković je na početku sjednice podsjetio i na pronađene posmrtne ostatke žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na području Splitsko-dalmatinskog kantona. 

- Pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 13 žrtava iz Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Riječ je o masovnoj grobnici u jami na Biokovu kod Zagvozda te dvije pojedinačne grobnice u blizini Imotskog i Vrgorca - kazao je.

- Riječ je o ratnim zločinima nakon Drugog svjetskog rata počinjenim od komunističkog režima. Prema prikupljenim saznanjima, među žrtvama su i franjevci iz Širokog Brijega - dodao je Plenković i istakao kako taj slučaj pokazuje da, ne samo da se nastavlja potraga za nestalima u Domovinskom ratu, već da se nastavljaju i sve aktivnosti vezane uz Drugi svjetski rat.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# MOSTARSKI SAJAM
# NAJAVA POSJETE
# HRVATSKI PREMIJER
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