U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Gorivo ostaje kritično

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Gorivo ostaje kritično.

Cijene nafte na svjetskim berzama jučer su ponovo rasle na približno 100 dolara po barelu, nakon naglog pada prethodnog dana zbog vijesti o postizanju primirja između SAD i Irana.

Raspoloženje se promijenilo nakon što je novinska agencija "Tasnim", pozivajući se na upućeni izvor, izvijestila da bi se Iran mogao povući iz primirja koje podržavaju SAD ako Izrael nastavi s onim što je opisano kao kršenje u Libanu.

Zbog poziva na linč novinara predstavnici medijske kuće "Avaz-roto press" podnijeli su krivičnu prijavu protiv Elmedina Konakovića. Nervozni ministar teško zloupotrijebio javnu funkciju i praktično pozvao na ugrožavanje sigurnosti novinara, linč i devastaciju objekta.

Počela puna primjena EES sistema. Na granici se čeka i do deset sati, postaje haotično.

Šef Misije OSCE-a u BiH Rik Holcapl u intervjuu za "Avaz": BiH mora zadržati kontrolu nad izborima.

Teži put od onog koji je imao Safet Sušić: Kako je Sergej stvorio tim za Svjetsko prvenstvo.

Angažman aktivista i podrška zajednice: Građani se izborili za uklanjanje deponija u Stocu.

Bosanka Vahida Velić priprema astronaute za misije. Podržava misije na Međunarodnoj svemirskoj stanici i u okviru Artemis programa.

Panika u sarajevskom naselju, komšinica nožem sijala strah.

Čitajte i o preslagivanju opozicije u RS. Trivić i Stanivuković najjači kandidati, ali bez SDS-a nema pobjede.

Akcija čišćenja u Sarajevu izazvala oduševljenje javnosti. Mladi pokrenuli val promjena u gradu.

Raste broj internet priključaka u BiH. Fiksna telefonija se gasi, opada broj korisnika mobilne mreže.

Na stranama globusa čitajte kako će izgledati budućnost Zaljeva nakon rata u Iranu.

Direktorica Sarajevo Photography Festivala Aida Redžepagić govorila je za „Avaz“.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Ruža Rupić otkriva detalje nove pjesme, a frontmen benda "Skroz" Adnan Šaran za "Avaz" je govorio o rokenrolu i inspiraciji.

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