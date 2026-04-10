Novi HUB Kantona Sarajevo uskoro u funkciji

Radovi na adaptaciji prostora budućeg HUB-a Kantona Sarajevo (KS) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odvijaju se planiranom dinamikom, a na terenu je vidljiv značajan napredak u odnosu na prethodni period.

Prostor dobija svoj konačni oblik, dok su ključni instalacijski i građevinski radovi već realizovani.

U narednom periodu slijedi završno uređenje interijera i funkcionalno opremanje, nakon čega će HUB biti spreman za korištenje.

Napredak radova obišli su ministar privrede KS Zlatko Mijatović i ministar finansija KS Afan Kalamujić, koji su s dekanom Mašinskog fakulteta Harisom Lulićem i prodekanom Nedimom Pervanom razgovarali o narednim koracima, kao i o ulozi HUB-a u povezivanju obrazovanja, institucija i privrede.

Kantonalni HUB bit će uspostavljen kao centralno mjesto povezivanja studenata, akademske zajednice, institucija i privrede, s ciljem jačanja saradnje, razmjene znanja i razvoja konkretnih projekata.

Kanton Sarajevo će ovim projektom dobiti moderan prostor koji direktno povezuje obrazovanje s praksom i stvara novu platformu za razvoj inovacija i preduzetništva, saopćeno je iz Službe za protokol i pres Kantona Sarajevo.