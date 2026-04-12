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PORUKE MIRA I ZAJEDNIŠTVA

Vaskršnja liturgija služena u Sabornoj crkvi u Sarajevu

Vaskrs se slavi tri dana, Veliki petak, Velika subota i Vaskrs

Vaskršnja liturgija služena u Sabornoj crkvi u Sarajevu - Avaz
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12.4.2026

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom jutros je u Sabornoj crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu služio vaskršnju liturgiju, uz sasluženje sveštenika te mitropolije.

Okupio se veliki broj vjernika koji su u miru i molitvi prisustvovali liturgiji, te uputili poruke mira i zajedništva.

Pravoslavni vjernici u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas slave Vaskrs, jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i svjetlosti nad tamom.Vaskrs se obilježava kao praznik Hristovog vaskrsenja i simbol je pobjede života, nade i obnove.

Vaskrs se slavi tri dana, Veliki petak, Velika subota i Vaskrs. Po vjerovanju, Isus Krist je vaskrsao trećeg dana, nakon smrti. Zato se vjernici pozdravljaju riječima "Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse".

Nakon liturgije, vjernici se tradicionalno okupljaju u porodičnom okruženju, uz bogatu trpezu i neizostavna farbana jaja, čime se dodatno naglašava duh zajedništva i radosti ovog velikog blagdana.

# VASKRS
# SABORNA CRKVA
# SABORNA CRKVA U SARAJEVU
# VASKRŠNJA LITURGIJA
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