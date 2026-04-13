Nakon sunčanog vikenda stiže promjena vremena

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je srednjoročnu prognozu za period od 14. do 27. aprila 2026. godine, prema kojoj se u Bosni i Hercegovini očekuje promjena vremenskih prilika.

Nakon stabilnog, sunčanog i ugodno toplog vikenda, već početkom sedmice dolazi do pogoršanja vremena, uz kišu, pljuskove i lokalnu grmljavinu.

U utorak i srijedu u većem dijelu zemlje preovladavat će oblačno vrijeme sa povremenim padavinama, dok se u nastavku sedmice očekuje promjenjivo vrijeme.

U Bosni će biti povremenih jutarnjih kiša i pljuskova, dok će Hercegovina imati više sunčanih intervala, ali i dalje uz mogućnost kratkotrajnih padavina.

Stabilizacija vremena se ne očekuje ni u narednoj sedmici, uz nastavak lokalnih pljuskova i izraženiju nestabilnost u centralnim i istočnim krajevima zemlje.