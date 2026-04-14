DF u Sarajevu: "Trojka dobija otkaz u oktobru, vjerujemo u sebe, idemo na pobjedu"

Demokratska fronta Bosne i Hercegovine večeras je pred više od pet stotina građana u Sarajevu nastavila seriju proljetnih tribina pod nazivom "Integritet politike građanske države", a prisutnima su se obratili, između ostalih, član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a Željko Komšić, te kandidat za njegovog nasljednika u državnom Predsjedništvu Slaven Kovačević.

"Idemo na pobjedu"

Predsjednik DF-a Željko Komšić poručio je da vlast u BiH ne znači privilegije, i da ti je lijepo, već da odgovorno radiš i trpiš, a ponekad ostaneš i bez zdravlja.

- Četvrti mi je mandat u Predsjedništvu BiH, većinu vremena sam proveo braneći ovu državu, ali iz defanzive nećemo pobijediti, idemo da ostvarimo pobjedu i da nešto pravimo - navodi Komšić.

Kaže da je potrebno imati više od gole želje da se bude u vlasti, treba primati i udarce. Dodaje da je dosta loših domaćina koji zadužuju državu i rasipaju novac naroda, loših i nekompetentnih ministara, direktora javnih preduzeća.

- Treba razbiti famu, spin i laž o tome za šta se mi borimo - da to je građanska država, u kojoj su svi ljudi jednaki, da čovjek ove zemlje bude u centru sistema, nama ne smetaju Srbi, Hrvati i Bošnjaci, ali nam smeta što nisu svi jednaki. Trojka nije pobijedila, nego su ih doveli stranci da skrše ideju građanske države, ali nisu uspjeli - u DF-u danas imamo snagu i hrabrosti za bolje - zaključuje Komšić.

"Trojka dobija otkaz"

Kandidat za člana Predsjedništva BiH Slaven Kovačević rekao je da je BiH danas u opasnosti da njome upravlja Andrej Plenković i zvanični Zagreb preko svoje ekspoziture u Mostaru koja se vodi pod imenom HDZ BiH. Poručuje da je Plenkovićevo miješanje u izbore i podrška kandidatkinji HDZ-a BiH udar na suverenitet zemlje, a na to ne reaguju ni ministarstvo vanjskih poslova BiH niti Trojka. Smatra da danas zagrebački algoritam autopilotom upravlja servilnom politikom Trojke. Pita da li takvih ljudima treba predati suverenitet i brojne institucije kojima upravlja Predsjedništvo, poput Oružanih snaga BiH.

- Trojka nastupa podanički, zato će u oktobru dobiti otkaz, i nećemo ih poslati na tribine, nego ćemo ih izbaciti sa stadiona - zaključuje Kovačević.

Generalni sekretar DF-a Dženan Đonlagić rekao je da Vlada FBiH svojim ekonomskim mjerama poput neradne nedjelje za trgovce, prelijeva novac u Republiku Srpsku i cijepa ekonomski prostor države. Zato, kaže Đonlagić, intenzivno investiraju u ceste u Hercegovini na račun građana koji žive u Tuzli i Krajini, a koji se voze katastrofalnim cestama. Ovo je dragstor ekonomija,u kojoj je jedini gratis bio glas Denisa Bećirovića za Borjanu Krišto koji je doveo državu u probleme, zaključuje Đonlagić.

Predsjednik KO DF Albin Zuhrić rekao je da je Trojka i njihova Vlada ništa drugo nego grupa varalica. Kaže da su prije dva mjeseca podnijeli fiktivnu ostavku, a da i danas dolaze na posao, primaju plate, imaju vozače i koriste resurse građana. Poručio je da je SDP-ov slogan "Da svane dan" donio medijski mrak na FTV-u i TVSA, a plaćaju medije da lijepo pišu o njima. Mrak je prekrio i sporne ugovore koji su duboko u ladicama, nedostupni javnosti, zato gradom dominiraju smeće, zmije i žohari, krateri na cestama i opći haos uzrokovan neradom i kriminalom. Zaključio je da je riječ o ljudima koji deklarativno govore o moralu, ne rade ništa drugo nego prevare, kojima plaćaju satove na ruci od 20.000 maraka, skupe hotele i skupa auta, sve to sa platom od 4.000 maraka.

Kantonalna zastupnica Vedrana Vujović rekla je da je ova vlast iznevjerila očekivanja građana, Trojka je pokazala da je nesposobna za promjene i za svoj rad zaslužuju čistu jedinicu. Navela je niz neuspjeha u ovom mandatu, Kanton je dužan skoro milijardu maraka, od javnosti se kriju ugovori i izvještaji o radu javnih preduzeća, a borba protiv zagađenja ostala je mrtvo slovo na papiru.