Vučić nakon sastanka s Dodikom najavio nova ulaganja u vojsku

S rukovodstvom Republike Srpske razmatrali smo stanje sigurnosti, kao i potencijalne prijetnje po Srbiju i regionalni mir, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu.

Rekao je da su analizirani trenutačni obrambeni kapaciteti, kao i planovi za njihovo dodatno unapređenje kroz buduće nabavke.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska sa Srbijom promovisala političku i vojnu neutralnost.

Ocijenio je da su u Republici Srpskoj zabrinuti "jer su Hrvatska, Albanija i Kosovo napravili određeni savez".

- Jedini cilj tog saveza je ugrožavanje srpskog naroda, a ovdje smo vidjeli da je Vojska Srbije snaga s respektom i obrambena komponenta koja garantira mir i stabilnost - poučio je Dodik.

Istakao je da postoji zabrinutost zbog, kako je naveo, usmjerenosti hrvatske komponente u BiH prema tim konceptima.

Naglasio je i da taj savez zahtijeva posebnu pažnju Republike Srpske i Srbije, ocijenivši ga destabilizirajućim faktorom u regiji.

Vučić je također rekao da je stanje sigurnosti "nešto složenije", prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.

On je nakon sastanka s najvišim predstavnicima Ministarstva obrane i Vojske Srbije (VS) na kojem su prisustvovali i Dodik i Cvijanović, najavio da će u narednim danima Srbija potpisati "veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstva naoružanja i vojne opreme".

Rekao je da će Srbija izgraditi izrazito snažnu, višeslojnu protuzračnu obranu koja će se, kako kaže, sastojati od elektronskih ometača, elektronskih napadnih sredstava, opreme, oružja i oruđa koje služi za zaštitu vojne snage, gradova i infrastrukturnih objekata.

Kako kaže, predložio je i izradu i usvajanje strategije robotizacije i formiranje jedinice opremljene robotiziranim platformama.

- Osim povećane proizvodnje dronova u Srbiji, a ove godine očekujem eksploziju te proizvodnje, posvetit ćemo se i robotizaciji i digitalizaciji naše vojske - poručio je Vučić.

"Republika Srpska se osjeća sigurnije kada vidi značajan napredak obrambenih kapaciteta Srbije. Ostajemo posvećeni očuvanju mira, stabilnosti, kao i sigurnosti Srbije, Republike Srpske i svih naših građana", poručila je na Instagramu članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Dodala je da je u srijedu u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala o aktuelnim sigurnosnim izazovima u regiji.