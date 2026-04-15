Vučić nakon sastanka s Dodikom najavio nova ulaganja u vojsku

S rukovodstvom Republike Srpske razmatrali smo stanje sigurnosti, kao i potencijalne prijetnje po Srbiju i regionalni mir, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu.
Rekao je da su analizirani trenutačni obrambeni kapaciteti, kao i planovi za njihovo dodatno unapređenje kroz buduće nabavke.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska sa Srbijom promovisala političku i vojnu neutralnost.
Ocijenio je da su u Republici Srpskoj zabrinuti "jer su Hrvatska, Albanija i Kosovo napravili određeni savez".
- Jedini cilj tog saveza je ugrožavanje srpskog naroda, a ovdje smo vidjeli da je Vojska Srbije snaga s respektom i obrambena komponenta koja garantira mir i stabilnost - poučio je Dodik.
Istakao je da postoji zabrinutost zbog, kako je naveo, usmjerenosti hrvatske komponente u BiH prema tim konceptima.
Naglasio je i da taj savez zahtijeva posebnu pažnju Republike Srpske i Srbije, ocijenivši ga destabilizirajućim faktorom u regiji.
Vučić je također rekao da je stanje sigurnosti "nešto složenije", prije svega zbog djelovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine.
On je nakon sastanka s najvišim predstavnicima Ministarstva obrane i Vojske Srbije (VS) na kojem su prisustvovali i Dodik i Cvijanović, najavio da će u narednim danima Srbija potpisati "veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstva naoružanja i vojne opreme".
Rekao je da će Srbija izgraditi izrazito snažnu, višeslojnu protuzračnu obranu koja će se, kako kaže, sastojati od elektronskih ometača, elektronskih napadnih sredstava, opreme, oružja i oruđa koje služi za zaštitu vojne snage, gradova i infrastrukturnih objekata.
Kako kaže, predložio je i izradu i usvajanje strategije robotizacije i formiranje jedinice opremljene robotiziranim platformama.
- Osim povećane proizvodnje dronova u Srbiji, a ove godine očekujem eksploziju te proizvodnje, posvetit ćemo se i robotizaciji i digitalizaciji naše vojske - poručio je Vučić.
"Republika Srpska se osjeća sigurnije kada vidi značajan napredak obrambenih kapaciteta Srbije. Ostajemo posvećeni očuvanju mira, stabilnosti, kao i sigurnosti Srbije, Republike Srpske i svih naših građana", poručila je na Instagramu članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Dodala je da je u srijedu u Beogradu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala o aktuelnim sigurnosnim izazovima u regiji.