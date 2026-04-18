Prijave jesu lažne, ali nisu i bezazlene: Šta stoji iza dojava o bombama?

Uznemirenost građana u više bosanskohercegovačkih gradova izazvale su užasavajuće prijetnje i dojave o postavljenim bombama u školama, tržnim centrima, pa i Općoj bolnici u Sarajevu. Objekti su evakuirani, a kontradiverzioni pregledi rađeni u Sarajevu, Travniku, Zenici, Bugojnu, Busovači. Iako su se pokazale lažnim, stručnjaci upozoravaju da se ovakve situacije moraju najozbiljnije istražiti i procesuirati, jer ovisno o motivima, umjesto lažnog prijavljivanja, ovakva krivična djela mogu se smatrati i terorističkim aktivnostima.

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- Ako se sjetimo aprila prošle godine, kada smo imali talas ovakvih dojava, vidimo da se to dešava uvijek kada se dešavaju ozbiljne stvari u svijetu. Na ovaj način nastoji se stvoriti nesigurnost u društvu i institucijama. Ovo može biti dječija igra, igra nekih kriminalnih krugova, u Zenici smo imali akciju protiv narko kriminaliteta pa se možda želi skrenuti pažnja, ali ovo izuzetno opterećuje sigurnosni sistem - kazao je za “Avaz” prof. dr. Nedžad Korajlić, šef Odsjeka sigurnosti na Centru za poslovne studije u Kiseljaku. Kompleksne stvari Bez obzira šta je u pitanju, dodaje Korajlić, ovakvim dojavama mora se izuzetno ozbiljno pristupiti, a osobe koje ih upućuju moraju biti identificirane i kažnjene. - Vidio sam da je MUP KS djelo klasificirao kao lažno prijavljivanje, ali ako je motiv politički, onda može biti i terorizam. Kompleksne stvari su u pitanju i do kraja moraju biti istražene - naglašava. Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kaže da sigurnosna praksa pokazuje da se iza ovakvih radnji često krije širi spektar razloga, od potrebe za pažnjom i imitacijskog ponašanja, pa do svjesnog ometanja rada institucija, stvaranja pritiska na određene poslovne subjekte ili procese, pa čak i testiranja reakcije sigurnosnog sistema.

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