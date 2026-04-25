Direktor obećavao čudo od Skenderije, a sve slagao

S obzirom da je danas urušen krov kultnog SKC Skenderija, koji je jedan od najvažnijih spomenika Olimpijade u Sarajevu te je kulturni i sajamski centar, koji je za svoje arhitektonsko dostignuće dobio čuvenu "Borbinu" nagradu, javnost se zapitala ko je prvi čovjek ove devastirane institucije.

Međutim, u stilu pojedinih kadrova Trojke i premijera Uka, radi se o čovjeku koji je pompezno najavljen kao svojevrsno čudo od međunarodnog privrednika, a da se nigdje nije navelo konkretno gdje je i šta radio.

O kakvim prevarama s dramatičnim posljedicama se radi, najbolje govori i tekst portala Politički.ba, koji je objavljen 16. decembra 2024. godine i koji najbolje oslikava kako pojedini dijelovi Trojke brutalno i bešćutno varaju javnost.

Taj nivo potcjenjivanja javnosti, obzirom da tamo traje Sajam knjiga, može ući u literaturu besramlja.

Tekst portala Politički.ba, koji je objavljen na dan imenovanja Avdića prije nepune dvije godine, prenosimo u cijelosti:

- Ništa posebno u ovoj vijesti ne bi bilo zanimljivo da mediji nisu dobili biografiju v. d. direktora Avdića u kojoj sve "pršti", a zapravo ništa konkretno o njemu nismo saznali iz napisanog. Ne navodi se niti jedna kompanija, organizacija, projekat, apsolutno ništa poimenično gdje je Avdić radio. Ne navode se podaci ni o njegovom obrazovanju.

Prodavanje magle

Šenaj Avdić možda jeste sposoban čovjek, što će imati priliku dokazati, ali iz biografije dostavljene medijima se iščitava samo pozamašno prodavanje magle, nakon kojeg i dalje se postavlja pitanje ko je čovjek i šta je radio? Valjalo je to osmisliti i napisati, a ne reći ništa.

Evo kako glasi saopćenje, biografija dostavljena medijima i izjava Avdića te predsjednika Nadzornog odbora Skenderije Admira Bukve:

- Centar Skenderija, jedan od kultnih simbola sportskog, kulturnog i poslovnog života u regiji, dobio je novog vršioca dužnosti direktora, dr. Šenaja Avdića koji povratkom u svoju zemlju nastavlja karijeru jednog od vodećih stručnjaka u oblasti održivog menadžmenta i strateškog razvoja, povezujući lokalna i globalna tržišta u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva.

Dr. Šenaj Avdić, sa više od 25 godina iskustva u vođenju poslovnog rasta na rukovodećim i menadžerskim funkcijama u svjetskim multinacionalnim organizacijama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Jugoistočnoj Aziji i Bliskom istoku, prepoznaje ključne izazove sa kojima se Centar Skenderija suočava.

Kada je riječ o KJP Centar Skenderija Avdić je izjavio:

- Svjestan sam izazova koji nas očekuju, posebno kada je riječ o finansijskoj stabilizaciji i rekonstrukciji objekta, ali uvjeren sam da uz timski rad i podršku nadležnih možemo napraviti ključne korake ka vraćanju Skenderije na mjesto koje zaslužuje. Naš cilj je osigurati efikasno poslovanje, unaprijediti infrastrukturu i osigurati da Skenderija ponovno postane kultni simbol života u regiji. Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju, i prilici da doprinesem razvoju Centra Skenderija - rekao je Avdić.

Tokom karijere Šenaj Avdić je bio odgovoran za definiranje koherentnih politika, optimizaciju procesa i strategija koje su usklađene sa globalnim standardima održivosti, analizu vrijednosnih lanaca te implementaciju inovativnih rješenja u poslovnim procesima, izgradnju infrastrukture otporne na klimatske promjene, s posebnim fokusom na održive proizvodne procese.

"Specifični izazovi"

Radio je i na promoviranju inkluzivnog zapošljavanja i osiguranja profesionalnih standarda i radnih uvjeta u svim sektorima djelovanja.

Admir Bukva, predsjednik Nadzornog odbora KJP Centar Skenderija izjavio je kako je Skenderija u problemima u smislu kompletnog funkcionisanja i da je bitno da se pokuša finansijski stabilizovati, kako bi je vratili na mjesto koje joj pripada.

Avdić koristi svoju internu stručnost, kao i znanje, resurse i mreže saradnika i poslovnih partnera, kako bi identificirao i rješavao specifične izazove u različitim poslovnim sektorima, implementirao tehničke sposobnosti i inovacije relevantne za specifične sektore, i osigurao međusektorsku saradnju koja doprinosi održivom razvoju.