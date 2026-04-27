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SARAJEVO

SNSD ispunio obećanje: Ponovo srušili kvorum sjednice Doma naroda PSBiH

Nakon toga su delegati diskutovali o poslovničkim odredbama i razlozima zbog kojih nije moguće održati sjednicu Doma naroda, a onda je ona i prekinuta

Dom naroda PSBiH. Fena

S. S.

27.4.2026

Propao je još jedan pokušaj održavanja sjednice Doma naroda PSBiH, nakon što delegati SNSD-a ponovo nisu došli na sjednicu i tako srušili kvorum.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je na početku sjednice konstatovao da joj prisustvuje 10 delegata – pet iz Kluba bošnjačkog naroda, tri iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kuba srpskog naroda.

Također je pročitao i dopis koji je dobio od člana kolegija Nikole Špirića koji ga je obavijestio da delegati iz SNSD-a Sredoje Nović, Radovan Kovačević i on neće prisustvovati ovoj sjednici, navodeći da Ademović već nekoliko puta pokušava samoinicijativno da zakaže sjednicu Doma naroda.

Nakon toga su delegati diskutovali o poslovničkim odredbama i razlozima zbog kojih nije moguće održati sjednicu Doma naroda, a onda je ona i prekinuta.

# SNSD
# DOM NARODA PSBIH
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