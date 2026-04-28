Diva sevdaha Hanka Paldum slavi 70. rođendan

Na današnji dan 1956. godine, u Čajniču je rođena Hanka Paldum, bosanskohercegovačka diva sevdaha i narodnih pjesama. U sedmoj godini se s porodicom doselila u Sarajevo, gdje je od prvog razreda osnovne škole pjevala u školskom horu.

S 18 godina se prijavila i prošla na audiciji Radio Sarajeva, gdje je napravila prve snimke. To su bile sevdalinke, a prva koju je snimila bila je „Moj beharu, ko li mi te bere“. Pobjeda na festivalu pjevača amatera „Pjevajmo danu mladosti“ omogućila joj je snimanje prve singl ploče "Pokraj puta rodila jabuka" 1975. godine za sarajevski „Diskoton“. Nakon toga je snimila singl ploču s dvije pjesme „Ljubav žene“ i „Burmu ću tvoju nositi“ uz pratnju Velikog narodnog orkestra Radio-televizije Sarajevo.

Kompozitor Mijat Božović joj je napisao hit pjesmu “Zelene oči”, a nedugo nakon toga nastupila je na Ilidžanskom festivalu s pjesmom “Ja te pjesmom zovem”. S tadašnjim suprugom Muradifom Brkićem 1979. godine osnovala je diskografsku kuću “Sarajevo Disk”.

Veliki hitovi

Prema mišljenju mnogih, najveće Hankine hitove napisao je Milić Vukašinović, poput “Voljela sam, voljela” za koju je dobila Oskara popularnosti, “Čežnja”, “Crne kose”…

Godine 1982., izašao je njen album “Sanjam” kojem je autor također bio Milić Vukašinović, a koji je prodan u rekordnom tiražu više od milion i po primjeraka. Već naredne godine Hanka izdaje novi album “Dobro došli, prijatelji” na kojem je autor muzike i teksta ponovo Milić Vukašinović.

Godine 1984., s ansamblom “Južni vetar” snima album “Nema kajanja”. Kompozitor većine pjesama bio je Miodrag Ilić.

Na festivalu Vogošća 1986. Hanka je pobijedila s pjesmom “Bolno srce” te potom izdala istoimeni album, na kojem je obnovila saradnju s Milićem Vukašinovićem, a 1988. na albumu “Gdje si, dušo” sarađivala je s Pericom Simonovićem. Godine 1989., izlazi Hankin album “Kani suzo izdajice” na kojem je sarađivala s Ibrom Mangafićem, a 1990. objavljuje album “Vjetrovi tuge”. Pojavila se i u filmu “Praznik u Sarajevu” reditelja Benjamina Filipovića, 1991. godine.

Ratne godine provela je u opkoljenom Sarajevu, a 1993. bila je u žiriju izbora za Miss opkoljenog Sarajeva. Po završetku rata, 1996. godine, održala je maestralan solistički koncert u dvorani “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu. Uslijedili su novi albumi i brojni hitovi koje Hanka s nesmanjenim žarom i elanom snima i danas, a posebno se izdvojio album “Žena kao žena”. Autori nekih od pjesama s tog hit albuma su: Nazif Gljiva, Milić Vukašinović, Zlatan Fazlić Fazla, Al Dino…

Godine 2004., dobila je zahvalnicu Grada Sarajeva za osobno zalaganje i doprinos u području kulture, a u novembru iste godine održala je solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Naša diva sevdaha i narodne pjesme nesmanjenim tempom i danas snima nove hitove te održava uspješne koncerte širom BiH, regije i svijeta.