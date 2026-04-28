Diva sevdaha Hanka Paldum slavi 70. rođendan

Na današnji dan 1956. godine, u Čajniču je rođena Hanka Paldum, bosanskohercegovačka diva sevdaha i narodnih pjesama. U sedmoj godini se s porodicom doselila u Sarajevo, gdje je od prvog razreda osnovne škole pjevala u školskom horu.
S 18 godina se prijavila i prošla na audiciji Radio Sarajeva, gdje je napravila prve snimke. To su bile sevdalinke, a prva koju je snimila bila je „Moj beharu, ko li mi te bere“. Pobjeda na festivalu pjevača amatera „Pjevajmo danu mladosti“ omogućila joj je snimanje prve singl ploče "Pokraj puta rodila jabuka" 1975. godine za sarajevski „Diskoton“. Nakon toga je snimila singl ploču s dvije pjesme „Ljubav žene“ i „Burmu ću tvoju nositi“ uz pratnju Velikog narodnog orkestra Radio-televizije Sarajevo.
Kompozitor Mijat Božović joj je napisao hit pjesmu “Zelene oči”, a nedugo nakon toga nastupila je na Ilidžanskom festivalu s pjesmom “Ja te pjesmom zovem”. S tadašnjim suprugom Muradifom Brkićem 1979. godine osnovala je diskografsku kuću “Sarajevo Disk”.
Veliki hitovi
Prema mišljenju mnogih, najveće Hankine hitove napisao je Milić Vukašinović, poput “Voljela sam, voljela” za koju je dobila Oskara popularnosti, “Čežnja”, “Crne kose”…
Godine 1982., izašao je njen album “Sanjam” kojem je autor također bio Milić Vukašinović, a koji je prodan u rekordnom tiražu više od milion i po primjeraka. Već naredne godine Hanka izdaje novi album “Dobro došli, prijatelji” na kojem je autor muzike i teksta ponovo Milić Vukašinović.
Godine 1984., s ansamblom “Južni vetar” snima album “Nema kajanja”. Kompozitor većine pjesama bio je Miodrag Ilić.
Na festivalu Vogošća 1986. Hanka je pobijedila s pjesmom “Bolno srce” te potom izdala istoimeni album, na kojem je obnovila saradnju s Milićem Vukašinovićem, a 1988. na albumu “Gdje si, dušo” sarađivala je s Pericom Simonovićem. Godine 1989., izlazi Hankin album “Kani suzo izdajice” na kojem je sarađivala s Ibrom Mangafićem, a 1990. objavljuje album “Vjetrovi tuge”. Pojavila se i u filmu “Praznik u Sarajevu” reditelja Benjamina Filipovića, 1991. godine.
Ratne godine provela je u opkoljenom Sarajevu, a 1993. bila je u žiriju izbora za Miss opkoljenog Sarajeva. Po završetku rata, 1996. godine, održala je maestralan solistički koncert u dvorani “Vatroslav Lisinski” u Zagrebu. Uslijedili su novi albumi i brojni hitovi koje Hanka s nesmanjenim žarom i elanom snima i danas, a posebno se izdvojio album “Žena kao žena”. Autori nekih od pjesama s tog hit albuma su: Nazif Gljiva, Milić Vukašinović, Zlatan Fazlić Fazla, Al Dino…
Godine 2004., dobila je zahvalnicu Grada Sarajeva za osobno zalaganje i doprinos u području kulture, a u novembru iste godine održala je solistički koncert u sarajevskoj Zetri. Naša diva sevdaha i narodne pjesme nesmanjenim tempom i danas snima nove hitove te održava uspješne koncerte širom BiH, regije i svijeta.
Rođen američki glumac Lajonel Barimor
1878. - Rođen američki filmski i pozorišni glumac Lajonel Blajt (Lionel Blight), poznat kao Lajonel Barimor (Barrymore), koji se kao dijete proslavio glumeći Olivera Tvista, a pred kraj života je kao težak invalid, sjedeći u stolici, odigrao više izvanrednih karakternih uloga. Filmovi: "Grand hotel", "Ostrvo Largo", "Dama s kamelijama", "Raspučin i carica", TV serija "Dr Kilder".
1918. - U zatvoru tvrđave Terezin u Češkoj, od tuberkuloze je preminuo Gavrilo Princip u 24. godini života. Bio je pripadnik pokreta "Mlada Bosna" i atentator na austrijskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda, ubivši tada i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Ovaj događaj, poznat kao Sarajevski atentat, bio je povod za Prvi svjetski rat, a kasnije i raspad Austro-Ugarske Monarhije.
1926. - Rođena Neli Harper Li (Nelle Lee), američka književnica, autorica kultnog romana „Ubiti pticu rugalicu“ (1960.), koji je bitno utjecao na pokret za građanska prava američkih crnaca tokom 1960-ih godina. Za taj roman je, 1961., nagrađena Pulitzerovom nagradom za književno djelo, a izglasan je i za najbolji roman stoljeća u „Library Journalu“. Lee je tek 2015. godine objavila drugi roman "Idi, postavi stražara", 55 godina poslije svog prvjenca. Autorica je i nekoliko eseja, među kojima se ističe onaj o historiji Alabame („Romance and High Adventure“, 1983.).
Rođena Ana Oksa, italijanska diva albanske nacionalnosti
1961. - Ilirijana Hodža (Iliriana Hoxha), poznatija pod pseudonimom Ana Oksa (Anna Oxa), italijanska diva albanske nacionalnosti, rođena je na današnji dan. Sanremo 80-ih gotovo da je bio obilježen njenim suptilno osmišljenim vizuelnim provokacijama te erotično stiliziranim nastupima potkrijepljenim sjajnim interpretacijama i zavidnim glasovnim potencijalom. Kameleonka italijanske javne scene i totalno drugačija od svih, postala je sinonim za umjetnicu koja je uvijek uspijevala, što imidžom što interpretacijom, te velikom harizmom, izazvati ogromno zanimanje publike pa i onih koji je nisu voljeli. Svoju popularnost kapitalizirala je 1988. godine, vodeći najpopularniji nacionalni televizijski šou "Fantastico", pokazavši zavidne glumačke i imitatorske talente, a na Sanremo se ponovo vratila iste godine s pjesmom "Quando nasce un'amore". Godine 1999., ponovno je šokirala Sanremo, ovog puta imidžom plavokose Amazonke, a zbog tanga gaćica koje su stršale iznad indijanskih hlača, organizatori su je zamolili da se do finalne večeri "upristoji". Modna kreacija Roberta Kavalija (Cavalli) na finalu je doživjela preinaku, ali pomoći nije bilo kada se glasalo o najboljoj pjesmi. "Senza pieta" premoćno je osvojila prvu nagradu i Ani Oksa donijela drugu pobjedu na Sanremu.
1974. - Rođena Penelopa Kruz (Penelope Cruz), španska glumica. U domovini je postala poznata 1990-ih filmovima poput „Šunka, šunka“, „Belle Epoque“, „Djevojka tvojih snova“ i „Sve o mojoj majci“. Glumila je i u američkim filmovima kao što su „Nebo boje vanilije“ i „Bandidas“. Za ulogu u filmu Vudija Alena (Woody Allen) „Vicky Cristina Barcelona“ nagrađena je Oskarom za najbolju sporednu glumicu za 2008. godinu, čime je postala prva Španjolka dobitnica Oskara. Također je dobitnica nagrada Goya, BAFTA, kao i nagrade Filmskog festivala u Kanu.
1997. - Umro hafiz Kamil ef. Silajdžić, otac bh. političara dr. Harisa Silajdžića. Nakon što je završio osnovnu školu u rodnoj Brezi, hafiz Silajdžić je u Visokom započeo medresu, te prešao u Sarajevo, gdje je završio Gazi Husrev-begovu medresu 1934. godine. Istovremeno je završio i hifz, a nakon toga je započeo mualimsku karijeru predajući u raznim mektebima. Godine 1958., počeo je predavati kiraet u Gazijinoj Medresi, i na toj poziciji ostao punih trideset godina. Osim kiraeta, predavao je i akaid.
2007. - Umro bosanskohercegovački i hrvatski glumac Eduard Edo Peročević. Rodio se u Sarajevu, 3. oktobra 1937. Završio je Kazališnu akademiju u Zagrebu, nakon čega je tri godine radio kao glumac u Istarskom kazalištu u Puli, vrativši se potom u Zagreb, gdje je djelovao kao slobodni umjetnik. Od 1969. godine bio je radijski voditelj, te prvi u SFR Jugoslaviji počeo voditi emisije uživo, odnosno emisiju »Porodični semafor«. Od 1979. godine radio je i kao voditelj na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Najzapamćeniji je po ulogama oca u filmu "Vuk samotnjak", konduktera Saperlota u filmu "Vlak u snijegu", Lukača u seriji »Povratak u Vučjak«, Damira Travice iz serije "Smogovci".