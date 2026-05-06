U Sarajevu izmjene režima saobraćaja danas od 11 do 13 sati

Iz KJKP GRAS je najavljeno da će, u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, zbog odavanja počasti na Spomen - obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, danas od 11 do 13 sati doći do privremene izmjene režima saobraćaja.

U navedenom termiu tramvajski saobraćaj odvijat će na relaciji Nedžarići – Željeznička stanica, autobuska linija 31e Vijećnica – Dobrinja će saobraćati sa terminala Trg Austrije, a autobuska linija 16b Dom Armije - Koševsko Brdo saobraćati će sa terminala Drvenija.