Sutra sunčano, ali ne dugo: U BiH stiže promjena vremena

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčanije vrijeme u prijepodnevnim satima, dok će u drugoj polovini dana doći do postepenog povećanja oblačnosti sa juga, uz mogućnost rijetkih lokalnih pljuskova.

Vjetar će biti slab, južnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 6 i 11 stepeni, dok će na jugu dostići do 13. Najviše dnevne temperature očekuju se između 19 i 25 stepeni, a na jugu do 28.

U Sarajevu će također biti sunčanije ujutro, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 22 stepena.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, danas je u većem dijelu zemlje bilo pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena uglavnom prije podne.

Najviše dnevne temperature danas su izmjerene u Mostaru 25, Sanskom Mostu 24, Banjaluci, Bijeljini i Prijedoru 23, dok je najhladnije bilo na Bjelašnici sa 3 stepena.