U Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom

U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak

A. O.

prije 1 sat 7 minuta

A. O.

prije 1 sat 7 minuta

U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. 

Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni.

