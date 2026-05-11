EU uvodi sankcije protiv izraelskih doseljenika i vođa Hamasa

Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili su novi paket sankcija protiv izraelskih doseljenika i organizacija koje se dovode u vezu s podrškom ilegalnom naseljavanju na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

Francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot) saopćio je da EU uvodi sankcije “glavnim izraelskim organizacijama koje su odgovorne za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji Zapadne obale, kao i njihovim vođama”.

- Ti najteži i najneprihvatljiviji postupci moraju odmah prestati - napisao je Baro na društvenoj mreži X.

Sankcije i protiv vođa Hamasa

Baro je također potvrdio da su uvedene sankcije i protiv “glavnih vođa Hamasa”.

- Nadu koju je Francuska prošle godine obnovila u Njujorku, da dvije priznate i poštovane države žive jedna pored druge u miru i sigurnosti, nećemo dozvoliti da bilo ko potkopa - poručio je.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas) također je potvrdila odluku.

- Ministri vanjskih poslova EU dali su zeleno svjetlo za sankcionisanje izraelskih doseljenika zbog nasilja nad Palestincima. Krajnje je vrijeme da pređemo s riječi na djela. Ekstremizam i nasilje imaju posljedice - napisala je Kalas na X-u.

Više od hiljadu ubijenih Palestinaca

Odluka je donesena na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU u Briselu.

Na okupiranoj Zapadnoj obali nasilje je značajno eskaliralo od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine. Palestinski zvaničnici navode da su od tada zabilježeni brojni slučajevi ubistava, hapšenja, rušenja kuća i širenja naselja.

Prema palestinskim podacima, od tada je na Zapadnoj obali ubijeno najmanje 1.155 Palestinaca, oko 11.750 ih je ranjeno, dok je gotovo 22.000 osoba uhapšeno.