Avdić demolirao lažljivog Konakovića

Da ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nije ništa znao o ostavci Kristijana Šmita najbolje pokazuje i njegov intervju koji je dao za hercegovački portal Bljesak.info.

Kako je ukazao Avdo Avdić, Konaković je dan uoči Šmitovog odlaska izjavio da je Dodik htio smijeniti Šmita, ali “smo sve iskontrolisali”!?

- Mi smo se se nekako prilagodili novom modelu funkcionisanja Trampove administracije i po mom mišljenju smo zaustavili te najgore Dodikove planove. On je imao te ugovore o podršci secesiji, uklanjanju Šmita, zatvaranju OHR-a. To smo sve iskontrolisali – izjavio je Konaković

