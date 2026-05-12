Video / Snijeg zabijelio Cazin

U većem dijelu zemlje danas je preovladavalo nestabilno vrijeme.

Stanovnici Cazina danas su bili iznenađeni kada je u gradu počeo padati snijeg, iako se radi o periodu promjenjivih vremenskih prilika širom Bosne i Hercegovine.

Meteorolozi su za današnji dan najavili olujne vjetrove, pojavu grada, a u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i snježne padavine.

Jako olujno nevrijeme, praćeno obilnom kišom i snažnim udarima vjetra, zahvatilo je područje Krajine, uključujući Gradišku, Kostajnicu, Prijedor i Kozarsku Dubicu.

U Prijedoru je olujni vjetar, praćen jakom kišom, srušio zaštitnu konstrukciju na oštećenoj zgradi u Ulici kralja Petra Prvog Oslobodioca.