Danas redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 30. redovna u aktuelnom mandatu, sazvana je za danas u Sarajevu.

U vrhu predloženog dnevnog reda je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima.

- Lista branitelja se formira po abecednom redosljedu prema prezimenu branitelja, a u konkretnom krivičnom postupku će za branitelja biti izabran naredni advokat sa liste koji do tada nije postavljen kao branitelj pred sudom pred kojim se postupak vodi. Prema tome, predloženim normativnim rješenjem isključena je mogućnost zloupotrebe prilikom postavljenja branitelja po službenoj dužnosti. Propisano je da će način i postupak postavljenja branitelja dodatno biti bliže uređen pravilnikom kojeg donosi federalni ministar pravde. Imajući u vidu da se radi o manje složenim i obimnim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, predloženo je donošenje po skraćenom postupku – obrazložila je Federalna vlada kao predlagač novog akta.

Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda za današnju sjednicu Predstavničkog doma je i Prijedlog Zakona o notarskoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koncipiran u skladu s presudama Ustavnog suda FBiH, koje se odnose na određivanje potrebnog broja notara, njihovu nadležnost za obaveznu obradu akata u pojedinim pravnim poslovima, kao i na uslove za polaganje notarskog ispita.

U obrazloženju novopredloženog zakona je navedeno, između ostalog, da je prethodna odredba iz važećeg zakona o notarima, kojom je bio propisan broj notara, proglašena neustavnom u smislu određivanja broja notara na određenom području.

Formulacijom novog člana, osigurava se da vlada kantona, prema propisanim kriterijima, a u saradnji s Notarskom komorom i federalnim ministrom pravde, odredi broj notara na području određenog kantona, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebama područja.

Važna novina u odnosu na važeći zakon je i utvrđivanje obaveze kantonalnom ministarstvu da nakon određenog razdoblja vrši preispitivanje broja notara, što je bitno zbog dosadašnjih iskustava da u pojedinim kantonima nije čak ni bilo izbora novih notara, a potrebe građana su ukazivale da je nužno povećati i broj utvrđen odlukom Vlade.

Kao moguće tačke dnevnog reda Predstavničkog doma, predloženo je i nekoliko drugih zakona radi usklađivanja s presudama Ustavnog suda FBiH odnosno s odredbama iz prethodnog Prijedloga zakona o notarskoj službi. To su prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, zatim Zakona o stvarnim pravima, kao i Zakona o zemljišnim knjigama FBiH te Zakona o nasljeđivanju u FBiH i Porodičnog zakona FBiH.

Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma nakon što je Dragan Mioković, kadar Naše stranke, razriješen te dužnosti u martu ove godine.

Naša stranka predložila je da predsjedavajući sada bude njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše, rođen 1989. godine u Bihaću.

Purić je diplomirani novinar sa završenim master programom demokratije i ljudskih prava. Po nacionalnoj pripadnosti se izjašnjava kao Bosanac i Hercegovac.

Prema najavi, sjednica Predstavničkog doma treba da počne u 10 sati.