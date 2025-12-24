Otkazana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH: Nisu dobili dokument Budžeta

Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za 29. decembar neće biti održana.

Razlog tome je jer dokument Budžeta Federacije BiH nije do danas stigao u Parlament.

Ovo je Faktoru potvrdio predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Dragan Mioković, koji je rekao da su dva razloga za otkazivanje sjednice, prvi je zahtjev HDZ-a i HDZ-a 1990 da se sjednica otkaže, a drugi, kako je rekao važniji, je to što ne može biti Zakon o PIO-u i Zakon o fiskalnim transakcijama razmatran prije budžeta.