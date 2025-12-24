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BIT ĆE U JANUARU

Otkazana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH: Nisu dobili dokument Budžeta

Sjednica će, kako je potvrdio Mioković, biti zakazana najverovantije polovinom januara kako bi se zastupnicima dao rok od 15 dana da iščitaju budžet

Parlament FBiH. Avaz

A. O.

24.12.2025

Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za 29. decembar neće biti održana.

Razlog tome je jer dokument Budžeta Federacije BiH nije do danas stigao u Parlament.

Ovo je Faktoru potvrdio predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Dragan Mioković, koji je rekao da su dva razloga za otkazivanje sjednice, prvi je zahtjev HDZ-a i HDZ-a 1990 da se sjednica otkaže, a drugi, kako je rekao važniji, je to što ne može biti Zakon o PIO-u i Zakon o fiskalnim transakcijama razmatran prije budžeta.

Faksimil dokumenta. Faktor.ba

Sjednica će, kako je potvrdio Mioković, biti zakazana najverovantije polovinom januara kako bi se zastupnicima dao rok od 15 dana da iščitaju budžet.

# PARLAMENT FBIH
# DRAGAN MIOKOVIĆ
# SJEDNICA
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