Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ENERGIJA

Entiteti bez države pregovaraju sa Srbijom

Milijarde duga Srbije od postojećih HE, tabu tema

Hidroelektrana Bajina Bašta na Drini. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 28 minuta

Ispod radara je prošla vijest da su entitetski ministri energije Vedran Lakić i Petar Đokić, mimo državnih struktura, u Beogradu s ministricom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović-Handanović razgovarali o zajedničkoj izgradnji hidroelektrana na srednjem i gornjem toku Drine, koja u dijelu vodotoka predstavlja granicu između dvije zemlje. 

Bez saglasnosti državnih institucija ovakvo nešto nije moguće, ukazuje pravni ekspert Davor Trlin. Projekti “Gornja Drina” i “Srednja Drina” ne mogu ići ka realizaciji, jer Drina je granica, a sve što se gradi na granici ili se tiče resursa koji su državna imovina isključiva je nadležnost institucija BiH, a ne entiteta. Trlin podsjeća da nakon raspada Jugoslavije, granica na Drini nikad nije u potpunosti definirana.

Granični sporovi

- Postoje sporovi na nekoliko ključnih tačaka, posebno kod postojećih hidroelektrana. Srbija traži pomjeranje granice kako bi formalno dobila punu kontrolu nad HE Bajina Bašta i Zvornik, s kojih od rata uzima svu proizvodnju. Iako su građene u zajedničko vrijeme SFRJ, Srbija ih tretira kao svoje. Praktično, politika i interesi, posebno energetski, idu ispred formalnog rješavanja granice. Dogovaraju se joint venture-i, koncesije i podjela energije, ali pravno, svaki takav projekt može biti osporen na Ustavnom sudu BiH ili pred međunarodnim institucijama. Svako zaobilaženje države u novim projektima je direktan udar na suverenitet i Ustav. Pratit ćemo šta će biti s tim, ali bez državne komisije za koncesije, to je na klimavim nogama – ističe Trlin.

Univerzitetski profesor Nedim Suljić bio je član komisije koja je utvrdila da je u periodu od 1996. do 2018. godine, kada je izvještaj dostavljen Vijeću ministara, BiH oštećena za gotovo 7,5 milijardi maraka. Iako bi BiH iz HE Zvornik trebalo pripasti 50, a iz HE Bajina Bašta 67 posto energije, sve količine prisvaja Srbija, što je dugovanja do danas udvostručilo i što problem između dvije države, zbog sve većeg značaja energenata i činjenice da BiH već uvozi značajne količine, čini jednim od gorućih.

- Podržavam svaki budući sporazum između država, ali ne i između entiteta i Srbije. Koliko sam vidio, Zvornik i Bajinu Baštu oni ne spominju, ali očekujem da dugovanja prema BiH budu tema u nastavku razgovora – ističe Suljić. 

Opravdana bojazan

Nekadašnji federalni ministar industrije, rudarstva i energije Nermin Džindić izražava zadovoljstvo sastankom, koji ima cilj korištenje kompletnog potencijala Drine, ali očekuje odgovor zašto se do sada nije razgovaralo o korištenju postojećih hidroelektrana, jer se raniji problemi i dugovi ne mogu gurnuti pod tepih.

- Po meni bi trebalo projektno vidjeti na kojim lokacijama bi bilo pametno graditi nova postrojenja, jer raznih informacija imamo, pa i da je jedan od naših ambasadora samostalno krenuo u jedan projekt takve vrste. Takvi projekti na Drini se moraju raditi sistemski između dvije države, a ako one to ne mogu iznijeti finansijski, onda uz pomoć nekog međunarodnog finansijera koji bi pomogao na obostranu korist – BiH i Srbije. U svakom slučaju, BiH mora dobiti neku korist od toga, za razliku od dosadašnjih projekata gdje je bila u podređenom položaju – kaže Džindić.

Ističe da se sve mora raditi u skladu sa zakonima i Ustavom BiH, te se plaši ad hoc rješenja koje bi nas odvelo u nove arbitraže na štetu BiH. S obzirom na dosadašnja iskustva s aktuelnom Vladom FBiH, bojazan postoji.

- Za ove tri i po godine nisam vidio nijedan investicioni projekt da su Vlada FBiH i Elektroprivreda BiH uradili. Čak mogu reći da Sektor za investiranje u EPBiH možemo zatvoriti, jer džaba ljudi dobijaju platu. Ako do sada nisu završili nijednu investiciju, sumnjam da i ova investicija ima čiste namjere – dodaje Džindić. 

Gornja i Srednja Drina

“Srednja Drina” je projekt koji čine HE Rogačica, Tegare i Dubravica, procijenjene vrijednosti 1,7 milijardi KM, koje trebaju biti građene upravo između postojećih HE Bajina Bašta i Zvornika.

Sistem “Gornja Drina” također predviđa gradnju tri HE Buk Bijela, Foča i Paunci. Nakon potpisivanja ugovora Srbije i RS 2020. godine, po kojem je 51 posto vlasništva pripalo Srbiji, a 49 posto RS, pripremni radovi su započeti, ali je projekt osporen odlukom Ustavnog suda BiH. 

# DRINA
# NERMIN DŽINDIĆ
# HIDROELEKTRANA
# NEDIM SULJIĆ
# DAVOR TRLIN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.