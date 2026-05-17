"TRIJEŽNJENJE SARAJEVA"

Špirić: Nakon Šmita trebaju otići i strane sudije Ustavnog suda BiH

Neophodno je staviti van snage nakaradne i neustavne odluke i izmjene Krivičnog zakona koje je donio Šmit i usvajati zakone kako je propisano, navodi

Nikola Špirić. Fena

SRNA

prije 1 sat 42 minute

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić (SNSD) izjavio je da je potrebno staviti van snage odluke Kristijana Šmita (Christian Schmidt) te da bi, nakon njegovog povlačenja, kako navodi, bilo "korisno" da to učine i strane sudije Ustavnog suda BiH.

Špirić je za Srnu rekao da oni koji žale zbog odlaska Šmita i njegovog, kako tvrdi, "grubog miješanja u funkcionisanje institucija BiH i zakona na kojima počivaju", trebaju napustiti politički život jer, prema njegovim riječima, nisu spremni da preuzmu odgovornost.

- Neophodno je staviti van snage nakaradne i neustavne odluke i izmjene Krivičnog zakona koje je donio Šmit i usvajati zakone kako je propisano. Ljekovito bi bilo za BiH da se nakon Šmita povuku i strane sudije Ustavnog suda BiH, što zahtijeva potpuno triježnjenje političkog Sarajeva - rekao je Špirić.

On je ocijenio da bi odlazak Šmita i ograničavanje mandata visokog predstavnika trebali označiti početak ozbiljnog političkog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine.

# NIKOLA ŠPIRIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
