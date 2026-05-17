Prve hadžije iz BiH uspješno obavile umru

Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine, koji su jučer doputovali iz Sarajeva u Mekku, uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža.

Prelijep doček

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad-ef. Hadžić kazao je kako su naše hadžije već počele pristizati u Mekku i da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hadžija.

– U hotelu ih je dočekalo sve spremno od soba, ordinacija, kuhinja kao i kompletna organizacija za njihov boravak. Osoblje hotela priredilo je prelijep doček, kojim su naše hadžije posebno oduševljene. Razgovarao sam s nekima od njih i izrazili su veliko zadovoljstvo prijemom i cjelokupnom atmosferom – kazao je Hadžić.

Nakon večere i kraćeg odmora, sinoć su svi vodiči sa svojim grupama otišli u Haremi-šerif, gdje su uspješno obavili umru, nakon čega su se vratili u hotel na odmor.

– Naše rukovodstvo sada očekuje dolazak novih hadžija. Danas očekujemo još jedan avion, a večeras i četvrti avion po redu. Spremni smo za njihov dolazak, sve sobe su pripremljene i s radošću iščekujemo da pristignu i ostale grupe naših hadžija. Mogu kazati da sve protiče prema planu i da će se, ako Bog da, svi programi realizirati onako kako smo predvidjeli i organizirali – poručio je rukovodilac Ureda za hadž i umru.

Našim hadžijama koji dolaze zaželio je sretan i hairli put, da obave umru, kao i sve ostale hadžske obrede, te da im ovaj mubarek put bude primljen i ispunjen bereketom.

Bosanskohercegovačke hadžije danas će nastaviti svoje ibadete u Haremu, provodeći vrijeme u namazu, učenju Kur’ana i dovama za svoje porodice, domovinu i sve muslimane svijeta.

Posebno raspoloženje

Među njima vlada posebno raspoloženje ispunjeno radošću i zahvalnošću što su dobili priliku da budu gosti na najsvetijim mjestima.

Mnoge hadžije ističu da se osjećaji koji ih obuzimaju teško mogu opisati riječima, jer boravak u Mekki i pogled na Kabu ostavljaju neizbrisiv trag u srcu svakog vjernika.

Upravo zbog toga ovo putovanje za njih predstavlja jedan od najvažnijih i najemotivnijih trenutaka u životu.