Stomatolog Eldin Ljevo: Mrzim pitanja na koja moram dva puta odgovoriti

Ime i prezime: Eldin Ljevo.

Datum i mjesto rođenja: 6. juni 1992.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekta.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Doktor dentalne medicine.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nargilu.

Najdraža pjesma: Volim narodnu muziku.

Šta gledate na televiziji: Fudbal, košarku.

Šta Vas nervira: Nedisciplina.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Lijepo vaspitanje od roditelja.

Čega se plašite: Dragog Allaha.

S kim najradije pijete kafu: Sa ženom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Nemam uzora.

Najdraži pisac: Don Braun (Brown).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove, u miru svako ima priliku da se bori za sebe.

Omiljeni muzičar ili bend: Jala i Buba.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne čitam ništa od „faksa“.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: „Sve će to narod pozlatiti“.

Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje pitanje na koje moram dva puta odgovoriti.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Supermen.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Palestinu.