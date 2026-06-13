Stomatolog Eldin Ljevo: Mrzim pitanja na koja moram dva puta odgovoriti

Ime i prezime: Eldin Ljevo.
Datum i mjesto rođenja: 6. juni 1992.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekta.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Doktor dentalne medicine.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nargilu.
Najdraža pjesma: Volim narodnu muziku.
Šta gledate na televiziji: Fudbal, košarku.
Šta Vas nervira: Nedisciplina.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Lijepo vaspitanje od roditelja.
Čega se plašite: Dragog Allaha.
S kim najradije pijete kafu: Sa ženom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Nemam uzora.
Najdraži pisac: Don Braun (Brown).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove, u miru svako ima priliku da se bori za sebe.
Omiljeni muzičar ili bend: Jala i Buba.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: Ne čitam ništa od „faksa“.
Tim za koji navijate: FK Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: „Sve će to narod pozlatiti“.
Koje pitanje najviše mrzite: Bilo koje pitanje na koje moram dva puta odgovoriti.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Supermen.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Palestinu.