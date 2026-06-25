Video / Neum slavi Zmajeve: Navijači završili u moru

Nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom, veliko slavlje zavladalo je širom zemlje.

Utakmica se pratila i u Neumu, jedinom bh. gradu na moru, gdje su navijači zajedno ispratili trijumf "Zmajeva".

Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, slavlje se prenijelo na obalu, a dio okupljenih navijača je u slavlju i ushićenju završio u moru, uz pjesmu i navijanje.