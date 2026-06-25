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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Pobjeda za historiju

Reprezentacija Katara pala u Sijetlu

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

25.6.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Pobjeda za historiju.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je reprezentaciju Katara u okviru trećeg kola Svjetskog prvenstva rezultatom 3:1, čime je ispisala historiju. Ovom pobjedom naša reprezentacija osigurala je treću poziciju u grupi.

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Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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