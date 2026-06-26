Rutinska kontrola državljanku BiH skupo koštala

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Kamensko spriječili su pokušaj nezakonitog unosa više od 22.000 eura vrijedne gotovine u carinsko područje Evropske unije. Državljanka Bosne i Hercegovine nije prijavila novac pri ulasku u Hrvatsku, zbog čega joj je izrečena novčana kazna od 4.800 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Tokom ulazne granične kontrole 25. juna 2026. godine, carinski službenici pregledali su putničko vozilo bosanskohercegovačkih registarskih oznaka kojim je putovala državljanka Bosne i Hercegovine. Kontrolom je utvrđeno da nije prijavila gotovinu, iako je to bila zakonska obaveza.

Pronađena skrivena gotovina

U njenoj ručnoj prtljazi pronađeno je 20.040 eura i 2.750 konvertibilnih maraka (BAM), što premašuje prag od 10.000 eura iznad kojeg je prijava gotovine pri ulasku u Evropsku uniju obavezna. Zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju, istoga dana izdan joj je prekršajni nalog te je kažnjena novčanom kaznom od 4.800 eura.

Obaveze za putnike

Carinska uprava ponovo upozorava kako su svi putnici koji pri ulasku u ili izlasku iz Evropske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više dužni taj iznos prijaviti Carinskoj upravi ili graničnoj policiji, pisanim ili elektronskim putem, u skladu s važećim propisim.