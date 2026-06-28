Visoka predstavnica EU Kaja Kalas stiže u posjetu BiH

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravit će 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni.

Kako je potvrđeno, Kalas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu.

Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala s članovima Predsjedništva BiH. Prethodno je BiH posjetila i u aprilu 2025. godine.

Tokom te posjete poručila je da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese.

Posjeta Kalas dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom.

Evropsko vijeće je u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom, ali je za usvajanje pregovaračkog okvira i efektivan početak pregovaračkog procesa potrebno ispuniti preostale reformske korake.

Evropska komisija je u posljednjem paketu proširenja ocijenila da su politička kriza u entitetu Republika Srpska i zastoj u radu vlasti usporili napredak BiH, ali je istaknula da zemlja ima priliku isporučiti reforme i nastaviti evropski put. Iz Evropske unije je više puta poručeno da je proširenje geostrateški interes EU, ali i da za zemlje kandidatkinje neće biti prečica, te da napredak zavisi od ispunjavanja reformi, posebno u oblasti vladavine prava, funkcioniranja institucija i usklađivanja s evropskim standardima.