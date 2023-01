Evo kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

- I dalje će u BiH biti pretežno oblačno vrijeme s padavinama, dok se u planinskim dijelovima očekuje i slab snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu zemlje do 13, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni na jugu zemlje - kazala je Ismira Ahmović, dežurni meteorolog FHMZ.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nemaju dobre vijesti kada je riječ o prvomajskom uranku i za sve one koji su ovaj praznik planirali provesti na otvorenom.

- I ovog 1. maja vrijeme u našoj zemlji bit će nestabilno. Zanimljivo je jedino to da će ove godine i u Hercegovini biti kiše. U jutarnjim satima s kišom u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana u većem dijelu zemlje s lokalnim pljuskovima. U jutarnjim satima s kišom u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana u većem dijelu zemlje s lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 9 do 15, na jugu od 14 do 19 stepeni - kazala je Ahmović.

Dakle, za praznik će vam, ako ćete ga provesti na otvorenom, trebati kabanice, kišobrani i topla odjeća.