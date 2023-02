Fild: Borio sam se protiv vladavine prava, a ona je pobijedila

Ambasador Velike Britanije u BiH Metju Fild (Matthew Field) poznat je po svojim pozitivnim komentarima o našoj državi. Nerijetko društvene mreže koristi kako bi ukazao na propuste i probleme u Bosni i Hercegovini. Na svom oficijelnom blogu objavio je tekst o pojmu vladavine prava kojeg prenosimo u cijelosti.

- Vladavina prava. Taj izraz čujem skoro svaki dan, a koristim ga skoro jednako često. To je osnova pritužbi građana, uzajamnih optužbi između političara i kritika civilnog društva. Vladavina prava je najvažnija stavka nedavnog mišljenja Evropske komisije o BiH. Nisam siguran da znamo značenje tog izraza kada ga koristimo, a siguran sam da se često i ne slažemo oko samog značenja. Ali, znam da je bitna. Engleski filozof John Locke jer prije više od tri vijeka rekao – „gdje prestaje zakon, počinje tiranija“.

Puno je umova koji su kvalificiraniji od mene, pravnih stručnjaka, koji mogu govoriti o tradiciji i istoriji ovog koncepta. Za mene, dosta toga se može svesti na prilično jednostavnan koncept: niko nije iznad zakona. Ista pravila trebaju se primjenjivati za sve, bez obzira na položaj, uticaj ili bogatstvo.

Vjerujem da ovaj koncept velikim dijelom objašnjava razloge zbog kojih su građani najčešće frustrirani ili ljuti u situacijama kada nema vladavine prava, ili je ona neadekvatna. Kada je neko u prilici da izbjegne odgovornost zato što zna nekoga, ili zbog svoje pozicije, to vrijeđa naše osnovno poimanje pravde. Ako neko može počiniti krivično djelo, zloupotrijebiti položaj, ili neraditi svoj posao – a za sve to nema nikakvih posljedica, koja je naša motivacija da igramo po pravilima?

Kada razgovaram sa građanima ove zemlje o tome šta bi voljeli da se promijeni, ili zašto stalno raste broj onih koji razmišljaju o odlasku – čujem izraze kao što su pravičnost idostojanstvo. Ovo nisu apstraktni pojmovi. Pravičnost znači da se, kao najbolji kandidat, ne morate pridružiti političkoj stranci da bi imali šansu da radite u javnoj administraciji. To znači da ne morate dati mito da smanjite rizik od stalnih “inspekcija” ili poziva na sud. To znači da se o javim ugovorima odlučuje po principu isplativosti, a ne veza. Dojstojanstvo znači pristup medicinskoj njezi na koju vi i vaša porodica imate pravo, bez da morate davati “poklone” ili uzvraćati uslugu. To znači da znate da se diploma za koju ste se vi dobro namučili i naporno učili, ne može jednostavno kupiti ili falsificirati.

Sva ova pitanja potpadaju pod vladavinu prava. To je puno više od sistema sudova, iako je to ključni i vrlo vidljivi dio vladavine prava. Ovdje se govori o konzistentnoj primjeni poznatih pravila u svakodnevnom životu, te o duhu i principima koji stoje iza tih pravila, a ne o najnižem mogućem prihvatljivom standardu. Ovo je posebno važno za javne zvaniničnike, koji bi trebali biti primjer svima, i biti otvoreni za ovakve provjere. Nezavisnost ne znači da ne možete biti predmet provjera.

Šta mi možemo uraditi? Veliki je broj sjajnih pojedinaca i organizacija koje rade kako bi ova pitanja stavili na centralno mjesto, i svi oni zaslužuju našu podršku. Korupcija ne voli transparentnost, i što više građani razmjenuju i naglašavaju ove prakse, to bolje. Građani mogu i trebaju očekivati više od onih koje su izabrali i koje finansiraju iz poreza na njihova primanja.

Uz ovaj pritisak od dole prema vrhu, potrebna je i podrška ostalih. Ujedinjeno Kraljevstvo je, u sklopu svojih povećanih fondova za BiH, pitanje vladavine prava stavilo na centralno mjesto, uključujući profesionalizaciju sudija i tužilaca, jasna pravila o sukobu interesa, transparentno javno finansiranje, zaštitu prijavljivača korupcije i novinara, efikasnije sudove, bolju koordinaciju policije, smanjenje administrativih opterećenja na kompanije i pojedince, depolitizaciju javnih kompanija i efikasne mjere protiv diskriminacije.

Također snažno pozdravljam jasan fokus Mišljenja EU po pitanju vladavine prava, i neophodnost napretka u tom polju sa ciljem daljeg napredovanja na putu ka EU i poboljšanja svakodnevnog života u BiH. Neki od primjera su:

Rezultati u proaktivnim istragama, optužnicama, krivičnim gonjenjima i presudama u slučajevima korupcije

Transparentnost u procesu privatizacije

Efikasna saradnja agencija za sprovedbu zakona

Nezavisno pravosuđe i Visoko sudsko i tužilačko vijeće

Jednakost i nediskriminacija građana putem zaštite ugroženih grupa

Profesionalna i depolitizirana državna služba

Sloboda izražavanja, uključujući i medije i zaštita novinara

Povjerenje građana u vladavinu prava počinje čim se najave izbori, i bilo mi je drago vidjeti da Mišljenje naglašava kontinuirani neuspjeh u poboljšanju izbornog sistema u BiH, uključujući i neodržavanje izbora u Mostaru u zadnjih 11 godina. To nije normalno. I daleko je od standarda koji se očekuju od bilo kog demokratskog društva.

A to nas vraća na ideju da niko nije iznad zakona. Više nego bilo šta drugo, ovo je test koji pokazuje da li se neka zemlja kreće u pravom pravcu. Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi prijatelji su spremni da pomognu ovoj zemlji da se to ostvari. Njeni građani to žele. A svima nam je bitno - naveo je Fild.